В ВСУ массово поставляют некачественные противодроновые ружья
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 07.11.2025
В ВСУ массово поставляют некачественные противодроновые ружья
Некачественные противодроновые ружья SAFARI-105M, непредсказуемые в работе, массово поставляются в ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Некачественные противодроновые ружья SAFARI-105M, непредсказуемые в работе, массово поставляются в ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
ВСУ массово поставляются некачественные дробовики SAFARI-105M, которыми военные пытаются сбивать FPV-дроны. Более чем за полгода эксплуатации украинский производитель не желает исправлять выявленные неисправности, которые могут подвести солдата в критический момент", - сказал собеседник агентства.
Ружье, по его словам, имеет по меньшей мере 16 существенных и несущественных недостатков.
"Основные - недосыл патрона в патронник, утыкание и невыброс гильзы. Ружье непредсказуемо в работе. Из-за постоянных проблем фактически делает невозможной работу в полуавтоматическом режиме", - отметил представитель силовых структур.
Производитель пытается устранить проблемы путем замены испорченных узлов и деталей новыми, но это не влияет на результат: оружие все равно работает нестабильно, добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Украине теперь нужно продержаться всего один год
5 ноября, 08:00
 
