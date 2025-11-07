В ВСУ массово поставляют некачественные противодроновые ружья

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Некачественные противодроновые ружья SAFARI-105M, непредсказуемые в работе, массово поставляются в ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "В ВСУ массово поставляются некачественные дробовики SAFARI-105M, которыми военные пытаются сбивать FPV-дроны. Более чем за полгода эксплуатации украинский производитель не желает исправлять выявленные неисправности, которые могут подвести солдата в критический момент", - сказал собеседник агентства.

Ружье, по его словам, имеет по меньшей мере 16 существенных и несущественных недостатков.

"Основные - недосыл патрона в патронник, утыкание и невыброс гильзы. Ружье непредсказуемо в работе. Из-за постоянных проблем фактически делает невозможной работу в полуавтоматическом режиме", - отметил представитель силовых структур.