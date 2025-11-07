https://ria.ru/20251107/vsu-2053573919.html
В ВСУ массово поставляют некачественные противодроновые ружья
В ВСУ массово поставляют некачественные противодроновые ружья - РИА Новости, 07.11.2025
В ВСУ массово поставляют некачественные противодроновые ружья
Некачественные противодроновые ружья SAFARI-105M, непредсказуемые в работе, массово поставляются в ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T23:05:00+03:00
2025-11-07T23:05:00+03:00
2025-11-07T23:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
https://ria.ru/20251105/ukraina-2052838588.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
В ВСУ массово поставляют некачественные противодроновые ружья
Украинская компания массово поставляет ВСУ некачественные противодроновые ружья
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Некачественные противодроновые ружья SAFARI-105M, непредсказуемые в работе, массово поставляются в ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В ВСУ
массово поставляются некачественные дробовики SAFARI-105M, которыми военные пытаются сбивать FPV-дроны. Более чем за полгода эксплуатации украинский производитель не желает исправлять выявленные неисправности, которые могут подвести солдата в критический момент", - сказал собеседник агентства.
Ружье, по его словам, имеет по меньшей мере 16 существенных и несущественных недостатков.
"Основные - недосыл патрона в патронник, утыкание и невыброс гильзы. Ружье непредсказуемо в работе. Из-за постоянных проблем фактически делает невозможной работу в полуавтоматическом режиме", - отметил представитель силовых структур.
Производитель пытается устранить проблемы путем замены испорченных узлов и деталей новыми, но это не влияет на результат: оружие все равно работает нестабильно, добавил он.