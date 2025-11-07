"Скоро закончатся": в США спрогнозировали катастрофу в зоне СВО

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Обвал фронта ВСУ является вопросом времени, поскольку на Украине некому воевать, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Это простая математика. У Украины скоро закончатся боеспособные войска, и она не сможет прикрыть фронт, а Россия на это способна. В какой-то момент фронт ВСУ просто рухнет. Людей просто не хватит и это неминуемо. Это может произойти через год, через месяц, а может и до Рождества. Но это неизбежно произойдет" — отметил он.
Ранее в октябре командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал РИА Новости, что число погибших и пропавших без вести солдат ВСУ по всей линии фронта составляет порядка двух миллионов.
В конце октября украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на данные офиса генпрокурора сообщало, что сентябрь стал вторым с начала года месяцем по количеству заведенных дел о самовольном оставлении части на Украине — их было возбуждено более 17 тысяч.