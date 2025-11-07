Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:29 07.11.2025 (обновлено: 22:29 07.11.2025)
"Скоро закончатся": в США спрогнозировали катастрофу в зоне СВО

Дэвис назвал крах фронта ВСУ вопросом времени

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Обвал фронта ВСУ является вопросом времени, поскольку на Украине некому воевать, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Это простая математика. У Украины скоро закончатся боеспособные войска, и она не сможет прикрыть фронт, а Россия на это способна. В какой-то момент фронт ВСУ просто рухнет. Людей просто не хватит и это неминуемо. Это может произойти через год, через месяц, а может и до Рождества. Но это неизбежно произойдет" — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Лучше убью": в Раде обрушились на Зеленского из-за ситуации на фронте
Вчера, 15:39
Дэвис также сравнил нежелание Киева признавать реальную ситуацию в зоне СВО с рискованной игрой, в которой ему не победить.
Ранее в октябре командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал РИА Новости, что число погибших и пропавших без вести солдат ВСУ по всей линии фронта составляет порядка двух миллионов.
В конце октября украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на данные офиса генпрокурора сообщало, что сентябрь стал вторым с начала года месяцем по количеству заведенных дел о самовольном оставлении части на Украине — их было возбуждено более 17 тысяч.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Трудные времена". СМИ сообщили о сигнале из ЕС для Украины
Вчера, 18:04
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДэниел ДэвисАпти АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
