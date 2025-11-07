Главком ВСУ оплатил лечение отца в России за счет Украины, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский взял деньги из военного бюджета Украины для лечения своего отца в России, сообщил Life со ссылкой на источники.
"Александр Сырский часть суммы на курс лечения и реабилитации тяжелобольного Станислава Прокофьевича взял из "казенных" средств, которые, по всей вероятности, были выделены на нужды ВСУ. При этом ранее главком жаловался на плохое обеспечение украинской армии", — говорится в публикации.
Утверждается, что сумма счетов в клиниках превысила пять миллионов рублей.
По данным источников, после этого инцидента в Киеве начали обсуждать возможную отставку Сырского.
В августе издание сообщало, что московские врачи предотвратили смерть 86-летнего отца главкома ВСУ Александра Сырского Станислава от опасного заболевания. Отмечалось, что отец украинского главнокомандующего был госпитализирован в апреле этого года из-за заболевания головного мозга, которое обострилось при коронавирусе. В конце октября Станислава Сырского выписали из клиники в Подмосковье.
Утверждалось, что лечение генерал оплатил сам: оно обошлось в 2,5 миллиона рублей.