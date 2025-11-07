Рейтинг@Mail.ru
Главком ВСУ оплатил лечение отца в России за счет Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 07.11.2025 (обновлено: 17:08 07.11.2025)
Главком ВСУ оплатил лечение отца в России за счет Украины, сообщили СМИ
Главком ВСУ оплатил лечение отца в России за счет Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.11.2025
Главком ВСУ оплатил лечение отца в России за счет Украины, сообщили СМИ
Главком ВСУ Александр Сырский взял деньги из военного бюджета Украины для лечения своего отца в России, сообщил Life со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.11.2025
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
александр сырский
вооруженные силы украины
украина, россия, киев, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Главком ВСУ оплатил лечение отца в России за счет Украины, сообщили СМИ

SHOT: Сырский взял деньги из военного бюджета Украины на лечение отца в России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский взял деньги из военного бюджета Украины для лечения своего отца в России, сообщил Life со ссылкой на источники.
"Александр Сырский часть суммы на курс лечения и реабилитации тяжелобольного Станислава Прокофьевича взял из "казенных" средств, которые, по всей вероятности, были выделены на нужды ВСУ. При этом ранее главком жаловался на плохое обеспечение украинской армии", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Лучше убью": в Раде обрушились на Зеленского из-за ситуации на фронте
Вчера, 15:39
Утверждается, что сумма счетов в клиниках превысила пять миллионов рублей.
По данным источников, после этого инцидента в Киеве начали обсуждать возможную отставку Сырского.
В августе издание сообщало, что московские врачи предотвратили смерть 86-летнего отца главкома ВСУ Александра Сырского Станислава от опасного заболевания. Отмечалось, что отец украинского главнокомандующего был госпитализирован в апреле этого года из-за заболевания головного мозга, которое обострилось при коронавирусе. В конце октября Станислава Сырского выписали из клиники в Подмосковье.
Утверждалось, что лечение генерал оплатил сам: оно обошлось в 2,5 миллиона рублей.
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
На Украине мужчина, задержанный военкомами, попытался покончить с собой
Вчера, 16:13
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
