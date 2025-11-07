МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Харьковской области уничтожили места запусков дальних ударных дронов ВСУ, а также пункт дислокации иностранных наемников, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, нанесены результативные удары по пунктам запуска дальних ударных дронов ВСУ в Харьковской области.
«
"Уничтожены стартовые площадки и склады боекомплекта расчетов БПЛА 1-го и 9-го погранотрядов (Украины — Прим. Ред.), а также пункт временной дислокации иностранных наемников в Чугуеве", — сказал он.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.