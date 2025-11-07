Рейтинг@Mail.ru
В Чугуеве уничтожили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ - РИА Новости, 07.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 07.11.2025 (обновлено: 06:48 07.11.2025)
В Чугуеве уничтожили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
В Чугуеве уничтожили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
В Харьковской области уничтожили места запусков дальних ударных дронов ВСУ, а также пункт дислокации иностранных наемников, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 07.11.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
чугуев
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
чугуев
украина
харьковская область, чугуев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Чугуев, Украина, Вооруженные силы Украины
В Чугуеве уничтожили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ

В Чугуеве уничтожили пункты запуска БПЛА и дислокации иностранных наемников ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Харьковской области уничтожили места запусков дальних ударных дронов ВСУ, а также пункт дислокации иностранных наемников, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, нанесены результативные удары по пунктам запуска дальних ударных дронов ВСУ в Харьковской области.
«
"Уничтожены стартовые площадки и склады боекомплекта расчетов БПЛА 1-го и 9-го погранотрядов (Украины — Прим. Ред.), а также пункт временной дислокации иностранных наемников в Чугуеве", — сказал он.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
ВС России уничтожили танк ВСУ под Константиновкой
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЧугуевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
