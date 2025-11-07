ВСУ охотились за жителями Торского, рассказала беженка

ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Боевики ВСУ охотились за жителями села Торское Краснолиманского района ДНР, регулярно обстреливая их дом и маршрут передвижения, сообщила РИА Новости беженка Любовь Шмакова.

Беженка добавила, что ВСУ несколько раз атаковали забор, через который пара пробиралась к соседям, чтобы спрятаться в погребе.