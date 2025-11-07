Рейтинг@Mail.ru
ВСУ охотились за жителями Торского, рассказала беженка - РИА Новости, 07.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:37 07.11.2025
ВСУ охотились за жителями Торского, рассказала беженка
ВСУ охотились за жителями Торского, рассказала беженка
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Боевики ВСУ охотились за жителями села Торское Краснолиманского района ДНР, регулярно обстреливая их дом и маршрут передвижения, сообщила РИА Новости беженка Любовь Шмакова.
"Дня за два-три беспилотник маленький завис у нас в огороде около дома. Муж пришел - и прилет (беспилотника - ред.), и дырища во флигеле, крышу повредило. Они (ВСУ - ред.) сарай разбомбили и летнюю кухню повредили. И мы сразу на следующий день пошли к соседям. У них просидели два дня в погребе", - сказала агентству Шмакова.
Беженка добавила, что ВСУ несколько раз атаковали забор, через который пара пробиралась к соседям, чтобы спрятаться в погребе.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
