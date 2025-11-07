Экс-военный ВСУ рассказал о жестокости командиров Киева к подчиненным

ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Лютик", ранее служивший в рядах ВСУ, рассказал РИА Новости о случаях избиений украинских военнослужащих своими командирами за малейшие проявления недовольства или отказ выполнять приказы.

"На моих глазах, когда подчинённый сказал своему командиру что-то, что ему было неприятно... На следующий день человек был весь избит. Причём серьёзно избит", - рассказал "Лютик".

По его словам, подобные случаи не были редкостью.