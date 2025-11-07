https://ria.ru/20251107/vsu-2053325893.html
Экс-военный ВСУ рассказал о жестокости командиров Киева к подчиненным
Экс-военный ВСУ рассказал о жестокости командиров Киева к подчиненным - РИА Новости, 07.11.2025
Экс-военный ВСУ рассказал о жестокости командиров Киева к подчиненным
Боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Лютик", ранее служивший в рядах ВСУ, рассказал РИА Новости о случаях избиений украинских военнослужащих... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T03:19:00+03:00
2025-11-07T03:19:00+03:00
2025-11-07T04:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
ru-RU
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Экс-военный ВСУ рассказал о жестокости командиров Киева к подчиненным
Командиры ВСУ жестоко избивают подчиненных за проявления недовольства
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Лютик", ранее служивший в рядах ВСУ, рассказал РИА Новости о случаях избиений украинских военнослужащих своими командирами за малейшие проявления недовольства или отказ выполнять приказы.
"На моих глазах, когда подчинённый сказал своему командиру что-то, что ему было неприятно... На следующий день человек был весь избит. Причём серьёзно избит", - рассказал "Лютик".
По его словам, подобные случаи не были редкостью.
"Избивали не только за критику — могли просто, если человек не хочет идти на задачу, потому что не понимает, куда ему идти, что делать. Там можно было и просто так получить", - добавил боец.