Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Динамо-Метар" в матче ЧР - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
23:17 07.11.2025 (обновлено: 21:35 16.11.2025)
https://ria.ru/20251107/voleybol-2053575290.html
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Динамо-Метар" в матче ЧР
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Динамо-Метар" в матче ЧР - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Динамо-Метар" в матче ЧР
Волейболистки казанского "Динамо" одержали победу над челябинским "Динамо-Метар" в матче седьмого тура женской Суперлиги. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-07T23:17:00+03:00
2025-11-16T21:35:00+03:00
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044982479_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_325b36bf44cffe4359ae6f01bf62c1e0.jpg
/20251103/voleybol-2052682728.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044982479_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_a4b35c3209ed7a7524c8a986ee0e96f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Динамо-Метар" в матче ЧР

Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Динамо-Метар" со счетом 3-0

© Фото : ЖВК "Динамо-Ак Барс"Волейболистки казанского "Динамо"
Волейболистки казанского Динамо - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : ЖВК "Динамо-Ак Барс"
Волейболистки казанского "Динамо". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Волейболистки казанского "Динамо" одержали победу над челябинским "Динамо-Метар" в матче седьмого тура женской Суперлиги.
Встреча в Казани завершилась победой хозяек со счетом 3-0 (25:21, 25:13, 25:19).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
07 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Динамо-Ак Барс
3 : 025:2125:1325:19
Динамо-Метар
Календарь Турнирная таблица История встреч
Казанское "Динамо" (21 очко) одержало семь побед со старта чемпионата и возглавляет таблицу Суперлиги. "Динамо-Метар" (3 победы, 4 поражения) с 7 очками идет девятым.
В следующем туре казанское "Динамо" в гостях сыграет с "Уралочкой-НТМК" из Свердловской области 14 ноября. "Динамо-Метар" в этот же день встретится с калининградским "Локомотивом" на площадке соперника.
ЖВК Заречье-Одинцово - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Волейболистки "Заречья-Одинцово" обыграли "Ленинградку"
3 ноября, 21:20
 
ВолейболСпортСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    4
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала