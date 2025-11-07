Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты новосибирского "Локомотива" выиграли пятый матч подряд
Волейбол
 
22:33 07.11.2025 (обновлено: 21:37 16.11.2025)
Волейболисты новосибирского "Локомотива" выиграли пятый матч подряд
Волейболисты новосибирского "Локомотива" выиграли пятый матч подряд
Новосибирский "Локомотив" одержал победу над "Динамо-ЛО" из Ленинградской области в матче пятого тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Волейболисты новосибирского "Локомотива" выиграли пятый матч подряд

Новосибирский "Локомотив" обыграл "Динамо-ЛО" в чемпионате России по волейболу

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Новосибирский "Локомотив" одержал победу над "Динамо-ЛО" из Ленинградской области в матче пятого тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Сосновом Бору завершилась со счетом 3-0 (29:27, 25:22, 25:18) в пользу гостей.
07 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Динамо-ЛО
0 : 327:2922:2518:25
Локомотив Новосибирск
"Локомотив" победил во всех пяти матчах со старта чемпионата и с 15 очками возглавляет таблицу Суперлиги. "Динамо-ЛО" (3 победы, 2 поражения) с 8 баллами идет шестым.
В следующем туре "Локомотив" примет белгородское "Белогорье" 12 ноября. В этот же день "Динамо-ЛО" на своей площадке встретится с новокуйбышевской "Новой".
В другом матче "Оренбуржье" в гостях обыграло ярославский "Ярославич" со счетом 3-1 (18:25, 25:19, 25:18, 25:20).
Казанский "Зенит" возглавил таблицу чемпионата России по волейболу
30 октября, 20:00
 
