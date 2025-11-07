https://ria.ru/20251107/volejbolisty-2053569852.html
Волейболисты новосибирского "Локомотива" выиграли пятый матч подряд
Новосибирский "Локомотив" одержал победу над "Динамо-ЛО" из Ленинградской области в матче пятого тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-07T22:33:00+03:00
2025-11-07T22:33:00+03:00
2025-11-16T21:37:00+03:00
волейбол
спорт
ленинградская область
россия
сосновый бор
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
динамо-ло (ленинградская обл.)
белогорье (белгород)
ленинградская область
россия
сосновый бор
спорт, ленинградская область, россия, сосновый бор, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), динамо-ло (ленинградская обл.), белогорье (белгород)
Волейбол, Спорт, Ленинградская область, Россия, Сосновый Бор, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Динамо-ЛО (Ленинградская обл.), Белогорье (Белгород)
Новосибирский "Локомотив" обыграл "Динамо-ЛО" в чемпионате России по волейболу