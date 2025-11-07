Евгений Водолазкин — о возможном бессмертии, семейной памяти и "Авиаторе"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Светлана Вовк. Лауреат престижных литературных премий, дважды победитель "Большой книги", издание каждого его произведения — событие. И вот первая экранизация: режиссер Егор Михалков-Кончаловский снял фильм по роману "Авиатор". Накануне выхода картины в прокат писатель Евгений Водолазкин рассказал в интервью РИА Новости о том, как участвовал в ее создании, о выборе актеров, а также о том, нужно ли человечеству бессмертие и почему необходимо знать историю своего рода.

— "Авиатор" — одна из самых ожидаемых новинок кинопроката. Вы, как автор литературного первоисточника, довольны экранизацией?

— Доволен. Но, я плотно был задействован в этой истории, поэтому хвалить фильм мне неловко. Просто скажу, что мне нравится работа, проделанная моими коллегами. Решены все задачи, которые я мысленно для себя ставил для этого кино.

— Как думаете, у вас прибавится читателей после выхода картины?

— Безусловно. Экранизация текста привлекает к нему и тех, кто реже читает, чем смотрит кино. Статистика говорит, что при выходе фильма интерес к книгам значительно увеличивается.

— Какова доля вашего участия в создании сценария?

— Я вообще не планировал участвовать. Но после того как генеральный продюсер проекта Сергей Катышев последовательно заказал пять сценариев и все они ему не понравились, я стал редактором, соавтором.

Первый полноценный сценарий написал выдающийся мастер Юрий Арабов. Однако он был болен и вскоре после окончания этой работы умер. Режиссер Егор Кончаловский, естественно, захотел адаптировать текст к своим представлениям об этой картине. И мы много над этим работали с ним и его помощником Мирославом Станковичем, с Сергеем Катышевым.

— По поводу выбора актеров с вами советовались? Никого вы не забраковали на кастинге?

— Скорее в беседах мы вместе решали, кого пригласить на кастинг. И я здесь проявлял не очень большую активность, поскольку это все-таки не моя сфера, это дело режиссера и генерального продюсера. Думаю, если бы мне радикально кто-то из актеров не понравился, мне бы пошли навстречу. Я хотел предложить еще свои варианты, но так получилось, что определенный состав артистов уже наметили и сложно было что-то изменить. Вообще отбор проводился чрезвычайно тщательно Егором. Он приглашал людей, которые давно уже забыли, что такое кастинг. Ему нужно было посмотреть, насколько они все соединимы. И, мне кажется, актерский состав — это одна из удач фильма.

— Эпизодическая, но очень трогательная и запоминающаяся роль у Ирины Пеговой. Ее персонаж передает ностальгию по уходящему Серебряному веку.

— Да. И у нее изначально роль была объемнее. Мне очень жалко, что пришлось вырезать фрагмент, — я очень люблю эту актрису. Но этот эпизод тормозил бы общее повествование.

— Главный герой Иннокентий, проведший в криогенной камере почти сто лет, конечно, человек той эпохи. Как говорит про него жена Гейгера Анастасия, "ранимый и мужественный одновременно". В нем нет современного цинизма, беспринципности. Неужели люди так сильно изменились за век?

— Я бы не сказал, что нынешние люди разительно отличаются от живших сто лет назад. И тогда, и сейчас были хорошие и плохие. Или, если цитировать Льва Толстого, нет просто хороших и плохих, а есть человек, который чаще плох, чем хорош, или наоборот. И уж тем более нельзя говорить о каком-то прогрессе — это, на мой взгляд, касается только науки и техники. Не думаю, что нравственность улучшается или радикально ухудшается с течением времени. Люди как люди. Если вспоминать Булгакова, то теперь их портит не квартирный вопрос, а что-то другое. Но структура отношений, чувства, эмоции неизменны. Просто они раскрашены другими красками. Допустим, предметом зависти являются иные вещи, чем 100 лет назад.

— Зато такой яркий образец современного человека — персонаж Евгения Стычкина, миллионер, который хочет, чтобы его заморозили. Вы как к нему относитесь? Мне его жалко, пожалуй, больше, чем Иннокентия.

— В романе этот персонаж эпизодический, и он там существует просто в качестве признака современности. Но вот как раз акцент на современность в фильме был усилен. Поэтому роль Евгения Стычкина расширилась. Его персонаж действительно вызывает жалость и сочувствие, может быть, потому, что он менее всего хочет их получить. Он человек самодостаточный и старается казаться уверенным в себе. Эта роль неоднозначная, ее надо было очень внимательно и хорошо сыграть. И Стычкин прекрасно передал внутреннюю борьбу героя: с одной стороны его амбиции, с другой — страх перед неведомым.

— Вы говорили, как для вас важны детали — запахи, звуки, какие-то каждодневные бытовые вещи, что именно из них и возникает образ эпохи. В фильме вы это увидели?

— Знаете, когда стоишь перед картиной, на которой ваза с цветами, и если эта картина хорошо написана, возле нее будет пахнуть цветами. Вот что-то подобное мы пытались сделать средствами кино.

— Время, память — темы, которые вас интересуют. Вы как-то рассказывали, что вам очень помогло разобраться в этих вопросах общение с нейробиологом Татьяной Черниговской. Так вот, по ее словам, биологическое бессмертие недостижимо и не нужно, потому что человеку наскучит жить. Вы согласны с этим? Жизнь может наскучить?

— Вопрос о биологическом бессмертии во многом гипотетический. Нам его пока никто не предлагает. Действительно, никто ведь не пробовал жить пятьсот лет или тысячу лет, кроме библейских праотцев. Адам жил 930 лет, Мафусаил — 962 года. Дело в том, что пока человеку интересно и хочется знать, что будет дальше, он может стимулировать свою жизнь. Но очень часто люди устают от жизни. На самом деле бессмертие есть, однако оно носит духовный характер. Хотя в конечном счете, как нам говорит христианская эсхатология, мы восстанем в наших телах. Но это будет качественно другое существование. И, может быть, эта жизнь привлечет больше всего.

— Есть старинное выражение "Иван, не помнящий родства". Для успешной жизни нужно знать историю предков. Почему-то считалось, что до седьмого колена. Сейчас, мне кажется, уже хорошо, если о бабушке и дедушке, помимо имен, что-то знаешь. Почему важна родовая память, как вы думаете?

— Конечно, историю своего рода надо знать по возможности полнее. Но следует понимать, что даже те династии, которые ничем не отметились в истории, не менее велики, чем императорские или княжеские, поскольку они, если вдуматься, в равной степени длинны. Условно говоря, от Адама и до нынешнего времени. Ведь в вашем появлении на свет участвовали десятки тысяч, если не миллионы людей. И, разумеется, когда знаешь историю рода, легче понимать себя. По крайней мере, у меня так было, когда я впервые всерьез заинтересовался, кем были мои предки. И это мне помогло. Причем не в сугубо научно-генетическом смысле, а нравилось улавливать какие-то рифмы в их жизни, общие закономерности. И вообще я бы сказал: всякую историю нужно знать. Это большая помощь и большое удовольствие.

— Модные коучи уверяют, что не нужно особенно рефлексировать, копаться в прошлом, сожалеть о чем-то. Живите сегодняшним днем, даже в моменте. Как вам такие учения?

— Разумеется, в первую очередь надо жить в настоящем. Но не в бездумном и безумном смысле, который отрицает интерес ко всему, что не относится к еде и развлечениям. Нужно создавать полноту настоящего. Для этого следует подключать и прошлое, и будущее. Но только важно помнить, что эти понятия — не константы. Прошлое меняется в памяти человека. А будущее приходит в виде настоящего уже совсем не таким, каким мыслилось.

— Понимаю, что вопрос банальный, но не могу его не задать: над чем сейчас работаете?