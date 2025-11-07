Более 3,4 тысячи проб воды провели в Подмосковье

Всего за октябрь отобрано и проанализировано 2539 проб питьевой воды и 877 проб сточных вод. Регулярный лабораторный контроль ведется на всех этапах водоподготовки и водоотведения. Его задачи — проверка соответствия воды санитарным нормам, мониторинг изменений ее состава и корректировка процессов очистки.