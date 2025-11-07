https://ria.ru/20251107/voda-2053513819.html
Более 3,4 тысячи проб воды провели в Подмосковье
Более 3,4 тысячи проб воды провели в Подмосковье
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В октябре специалисты Мособлводоканала провели более 3400 лабораторных исследований воды, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Всего за октябрь отобрано и проанализировано 2539 проб питьевой воды и 877 проб сточных вод. Регулярный лабораторный контроль ведется на всех этапах водоподготовки и водоотведения. Его задачи — проверка соответствия воды санитарным нормам, мониторинг изменений ее состава и корректировка процессов очистки.
Контроль охватывает ключевые параметры воды: физико-химические, биологические показатели, температуру и содержание примесей. Эта работа позволяет поддерживать стабильное состояние водных источников.