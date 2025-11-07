Рейтинг@Mail.ru
Более 3,4 тысячи проб воды провели в Подмосковье - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:37 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/voda-2053513819.html
Более 3,4 тысячи проб воды провели в Подмосковье
Более 3,4 тысячи проб воды провели в Подмосковье - РИА Новости, 07.11.2025
Более 3,4 тысячи проб воды провели в Подмосковье
В октябре специалисты Мособлводоканала провели более 3400 лабораторных исследований воды, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T17:37:00+03:00
2025-11-07T17:37:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
вода
исследование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587740620_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64a1489f43b5186b160d4b73f65ba690.jpg
https://ria.ru/20251006/podmoskove-2046697714.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587740620_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0c9dcb31d4a849b47a99cad8a21059d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), вода, исследование
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Вода, Исследование
Более 3,4 тысячи проб воды провели в Подмосковье

Специалисты Подмосковья выполнили свыше 3400 проб воды в октябре

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПроведение лабораторных исследований воды
Проведение лабораторных исследований воды - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Проведение лабораторных исследований воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В октябре специалисты Мособлводоканала провели более 3400 лабораторных исследований воды, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Всего за октябрь отобрано и проанализировано 2539 проб питьевой воды и 877 проб сточных вод. Регулярный лабораторный контроль ведется на всех этапах водоподготовки и водоотведения. Его задачи — проверка соответствия воды санитарным нормам, мониторинг изменений ее состава и корректировка процессов очистки.
Контроль охватывает ключевые параметры воды: физико-химические, биологические показатели, температуру и содержание примесей. Эта работа позволяет поддерживать стабильное состояние водных источников.
Губернатор Андрей Воробьев провел ВКС с членами регионального правительства и главами муниципалитетов - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Около 150 объектов водоснабжения и водоотведения обновят в Подмосковье
6 октября, 18:36
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВодаИсследование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала