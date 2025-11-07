https://ria.ru/20251107/vaktsinatsiya-2053523762.html
Свыше 1 миллиона детей привились от гриппа в Московской области
Свыше 1 миллиона детей привились от гриппа в Московской области - РИА Новости, 07.11.2025
Свыше 1 миллиона детей привились от гриппа в Московской области
В Подмосковье от гриппа привились более 1 миллиона детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T18:16:00+03:00
2025-11-07T18:16:00+03:00
2025-11-07T18:16:00+03:00
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
вакцинация
грипп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979399600_0:0:3184:1791_1920x0_80_0_0_5d0b257354448785aba634ce98714241.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979399600_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_948a1c31f7eacba4106c07a44253cf9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), вакцинация, грипп
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Вакцинация, Грипп
Свыше 1 миллиона детей привились от гриппа в Московской области
Более 1 миллиона детей сделали прививку от гриппа в Московской области
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Подмосковье от гриппа привились более 1 миллиона детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Вакцинация продолжается. Детей можно привить в поликлиниках, а также в школах и детских садах. Для защиты от вируса используются современные и безопасные вакцины.
Заместитель председателя правительства Московской области
— министр здравоохранения региона Максим Забелин отмечает, что осенью традиционно растет заболеваемость вирусными заболеваниями.
«
"Только так можно защитить себя и близких, особенно детей, от опасной болезни. В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли более 1 миллиона детей", – приводит пресс-служба слова Забелина.
Перед вакцинацией обязателен осмотр врача для выявления возможных противопоказаний. Записаться на прием можно через портал Госуслуг, по единому телефону 122 или с помощью чат-бота в телеграм. Для жителей Подмосковья старше 18 лет доступна вакцинация не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Актуальный график их работы размещается на официальном сайте министерства здравоохранения региона.