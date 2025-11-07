Рейтинг@Mail.ru
Свыше 1 миллиона детей привились от гриппа в Московской области - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:16 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/vaktsinatsiya-2053523762.html
Свыше 1 миллиона детей привились от гриппа в Московской области
Свыше 1 миллиона детей привились от гриппа в Московской области - РИА Новости, 07.11.2025
Свыше 1 миллиона детей привились от гриппа в Московской области
В Подмосковье от гриппа привились более 1 миллиона детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T18:16:00+03:00
2025-11-07T18:16:00+03:00
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
вакцинация
грипп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979399600_0:0:3184:1791_1920x0_80_0_0_5d0b257354448785aba634ce98714241.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979399600_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_948a1c31f7eacba4106c07a44253cf9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, московская область (подмосковье), вакцинация, грипп
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Вакцинация, Грипп
Свыше 1 миллиона детей привились от гриппа в Московской области

Более 1 миллиона детей сделали прививку от гриппа в Московской области

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач держит в руках шприц
Врач держит в руках шприц - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Врач держит в руках шприц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Подмосковье от гриппа привились более 1 миллиона детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Вакцинация продолжается. Детей можно привить в поликлиниках, а также в школах и детских садах. Для защиты от вируса используются современные и безопасные вакцины.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отмечает, что осенью традиционно растет заболеваемость вирусными заболеваниями.
«
"Только так можно защитить себя и близких, особенно детей, от опасной болезни. В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли более 1 миллиона детей", – приводит пресс-служба слова Забелина.
Перед вакцинацией обязателен осмотр врача для выявления возможных противопоказаний. Записаться на прием можно через портал Госуслуг, по единому телефону 122 или с помощью чат-бота в телеграм. Для жителей Подмосковья старше 18 лет доступна вакцинация не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Актуальный график их работы размещается на официальном сайте министерства здравоохранения региона.
 
Новости ПодмосковьяЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)ВакцинацияГрипп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала