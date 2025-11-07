Свыше 1 миллиона детей привились от гриппа в Московской области

Вакцинация продолжается. Детей можно привить в поликлиниках, а также в школах и детских садах. Для защиты от вируса используются современные и безопасные вакцины.

"Только так можно защитить себя и близких, особенно детей, от опасной болезни. В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли более 1 миллиона детей", – приводит пресс-служба слова Забелина.

Перед вакцинацией обязателен осмотр врача для выявления возможных противопоказаний. Записаться на прием можно через портал Госуслуг, по единому телефону 122 или с помощью чат-бота в телеграм. Для жителей Подмосковья старше 18 лет доступна вакцинация не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Актуальный график их работы размещается на официальном сайте министерства здравоохранения региона.