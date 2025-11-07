https://ria.ru/20251107/uspenovka-2053412975.html
ВС России завершили освобождение населенного пункта Успеновка
ВС России завершили освобождение населенного пункта Успеновка - РИА Новости, 07.11.2025
ВС России завершили освобождение населенного пункта Успеновка
В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T12:35:00+03:00
2025-11-07T12:35:00+03:00
2025-11-07T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
ВС России завершили освобождение населенного пункта Успеновка
ВС РФ завершили освобождение населенного пункта Успеновка в Запорожской области