https://ria.ru/20251107/ukraina-2053566538.html
Орбан назвал усилия Трампа по Украине великолепными
Орбан назвал усилия Трампа по Украине великолепными - РИА Новости, 07.11.2025
Орбан назвал усилия Трампа по Украине великолепными
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что президент США Дональд Трамп прилагает "великолепные" усилия по урегулированию украинского конфликта. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T21:50:00+03:00
2025-11-07T21:50:00+03:00
2025-11-07T21:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
венгрия
дональд трамп
виктор орбан
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559593_0:792:2233:2048_1920x0_80_0_0_0f7424772c34383a73bab1dde3d1e74e.jpg
https://ria.ru/20251107/ukraina-2053566141.html
сша
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559593_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8822694a4dce0a6b73c451132c51434.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венгрия, дональд трамп, виктор орбан, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Санкции в отношении России
Орбан назвал усилия Трампа по Украине великолепными
Орбан: Трамп прилагает огромные усилия по урегулированию на Украине