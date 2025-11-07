Рейтинг@Mail.ru
Многие страны хотят продолжения конфликта на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/ukraina-2053566141.html
Многие страны хотят продолжения конфликта на Украине, заявил Орбан
Многие страны хотят продолжения конфликта на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 07.11.2025
Многие страны хотят продолжения конфликта на Украине, заявил Орбан
Многие страны хотят продолжения конфликта на Украине, потому что считают, что Киев может победить на поле боя, но это неверное понимание, заявил премьер-министр РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T21:47:00+03:00
2025-11-07T21:47:00+03:00
в мире
украина
киев
венгрия
виктор орбан
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053558560_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81bacb36789ec822804fffde6b10d7aa.jpg
https://ria.ru/20251107/ukraina-2053564665.html
украина
киев
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053558560_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5068ddf83ae6824fde18733d61fb4c83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, венгрия, виктор орбан, дональд трамп
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Виктор Орбан, Дональд Трамп
Многие страны хотят продолжения конфликта на Украине, заявил Орбан

Орбан: многие страны хотят продолжения конфликта на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Многие страны хотят продолжения конфликта на Украине, потому что считают, что Киев может победить на поле боя, но это неверное понимание, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"Многие хотят продолжения войны, потому что считают, что Украина может победить на поле боя... но это неверное понимание", - сказал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Байден подтолкнул к тому, чтобы украинский конфликт начался, заявил Орбан
Вчера, 21:32
 
В миреУкраинаКиевВенгрияВиктор ОрбанДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала