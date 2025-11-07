https://ria.ru/20251107/ukraina-2053566141.html
Многие страны хотят продолжения конфликта на Украине, заявил Орбан
Многие страны хотят продолжения конфликта на Украине, потому что считают, что Киев может победить на поле боя, но это неверное понимание, заявил премьер-министр РИА Новости, 07.11.2025
Многие страны хотят продолжения конфликта на Украине, заявил Орбан
