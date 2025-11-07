Рейтинг@Mail.ru
19:29 07.11.2025 (обновлено: 20:11 07.11.2025)
Водителя Джоли до сих пор удерживают в военкомате, сообщают СМИ
В мире, Николаевская область, Украина, Херсон, Вооруженные силы Украины
Водителя Джоли до сих пор удерживают в военкомате, сообщают СМИ

© Фото : соцсетиАнджелина Джоли
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Водителя из кортежа приехавшей на Украину голливудской актрисы Анджелины Джоли до сих пор удерживают в военкомате в Николаевской области, сообщает в пятницу издание "Обозреватель" со ссылкой на девушку водителя Юлию Лотицкую.
Ранее ряд украинских СМИ сообщили о визите Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон с гуманитарной миссией. В среду издание "Страна.ua" сообщило, что Джоли пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее кортеж граждан Украины из военкомата в Николаевской области. Агентство УНИАН со ссылкой на источники в сухопутных войсках передавало, что попавший в военкомат в Николаевской области гражданин Дмитрий Пищиков оказался водителем актрисы и теперь готовится к военной службе по мобилизации.
"Он (Пищиков – ред.) мне вчера ближе к вечеру позвонил. Я перед этим несколько раз ему писала сообщения, он не отвечал. Потом я решила позвонить, у него был выключен телефон. И он через некоторое время звонил, сказал мне, что он в Николаевской области, Вознесенске, ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.)", – приводит слова Лотицкой издание "Обозреватель".
В Николаевском областном военкомате ситуацию пока не комментировали.
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Перерос в хаос": СМИ рассказали, что случилось с Джоли на Украине
