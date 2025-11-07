Водителя Джоли до сих пор удерживают в военкомате, сообщают СМИ

"Он (Пищиков – ред.) мне вчера ближе к вечеру позвонил. Я перед этим несколько раз ему писала сообщения, он не отвечал. Потом я решила позвонить, у него был выключен телефон. И он через некоторое время звонил, сказал мне, что он в Николаевской области, Вознесенске, ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.)", – приводит слова Лотицкой издание "Обозреватель".