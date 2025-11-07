На Украине наемника из США обманули на 85 тысяч долларов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Наемника из США, воевавшего на стороне ВСУ, обманули на Украине на 85 тысяч долларов, обещая продать ему лазерное оружие, сообщили в пятницу в офисе генпрокурора страны.

По информации ведомства, после этого американец передал украинцам 85 тысяч долларов. При этом никаких технологий и намерения продавать оружие у подозреваемых не было, им предъявлено обвинение в мошенничестве.