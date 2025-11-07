Рейтинг@Mail.ru
На Украине наемника из США обманули на 85 тысяч долларов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 07.11.2025 (обновлено: 15:56 07.11.2025)
На Украине наемника из США обманули на 85 тысяч долларов
На Украине наемника из США обманули на 85 тысяч долларов - РИА Новости, 07.11.2025
На Украине наемника из США обманули на 85 тысяч долларов
Наемника из США, воевавшего на стороне ВСУ, обманули на Украине на 85 тысяч долларов, обещая продать ему лазерное оружие, сообщили в пятницу в офисе... РИА Новости, 07.11.2025
На Украине наемника из США обманули на 85 тысяч долларов

На Украине наемника обманули на $85 тыс обещаниями продать лазерное оружие

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Наемника из США, воевавшего на стороне ВСУ, обманули на Украине на 85 тысяч долларов, обещая продать ему лазерное оружие, сообщили в пятницу в офисе генпрокурора страны.
"По данным следствия, 74-летний киевлянин и его 59-летний сообщник выдавали себя за "разработчиков оружия" и заверили американского добровольца из рядов ВСУ, что могут создать "лазерное устройство" для поражения вражеских дронов и ракет. Для убедительности они инсценировали демонстрацию работы "установки", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, после этого американец передал украинцам 85 тысяч долларов. При этом никаких технологий и намерения продавать оружие у подозреваемых не было, им предъявлено обвинение в мошенничестве.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В США раскрыли, кто внедряется в ряды ВСУ под видом добровольцев
5 августа, 16:14
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
