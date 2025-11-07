На Украине наемника из США обманули на 85 тысяч долларов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Наемника из США, воевавшего на стороне ВСУ, обманули на Украине на 85 тысяч долларов, обещая продать ему лазерное оружие, сообщили в пятницу в офисе генпрокурора страны.
"По данным следствия, 74-летний киевлянин и его 59-летний сообщник выдавали себя за "разработчиков оружия" и заверили американского добровольца из рядов ВСУ, что могут создать "лазерное устройство" для поражения вражеских дронов и ракет. Для убедительности они инсценировали демонстрацию работы "установки", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, после этого американец передал украинцам 85 тысяч долларов. При этом никаких технологий и намерения продавать оружие у подозреваемых не было, им предъявлено обвинение в мошенничестве.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
В США раскрыли, кто внедряется в ряды ВСУ под видом добровольцев
5 августа, 16:14