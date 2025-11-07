Рейтинг@Mail.ru
В Кремле обвинили Украину и Европу в торможении процесса урегулирования - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 07.11.2025 (обновлено: 14:30 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/ukraina-2053416978.html
В Кремле обвинили Украину и Европу в торможении процесса урегулирования
В Кремле обвинили Украину и Европу в торможении процесса урегулирования - РИА Новости, 07.11.2025
В Кремле обвинили Украину и Европу в торможении процесса урегулирования
Пауза в переговорах России и Украины возникла из-за нежелания Киева и провокаций европейских стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T12:47:00+03:00
2025-11-07T14:30:00+03:00
в мире
украина
россия
дмитрий песков
москва
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
https://ria.ru/20251107/zapad-2053213404.html
https://ria.ru/20251105/ukraina-2052838588.html
https://ria.ru/20251031/vsu-2051964037.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, дмитрий песков, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, стив уиткофф
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Стив Уиткофф
В Кремле обвинили Украину и Европу в торможении процесса урегулирования

Песков: пауза в переговорах с Украиной возникла из-за Киева и провокаций Европы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пауза в переговорах России и Украины возникла из-за нежелания Киева и провокаций европейских стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Главное, что сейчас тормозит процесс урегулирования, — это пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования и провоцирования киевского режима со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Напуганы до смерти". Запад сделал откровенное признание о Зеленском
Вчера, 08:00
Песков также прокомментировал заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, по словам которого разрешение украинского кризиса осложняется отсутствием доверия между сторонами.
"Говорить сейчас о каком-то взаимном доверии не приходится абсолютно. Этот дефицит, он, конечно же (точнее, не дефицит, а отсутствие доверия), — налицо", — отметил представитель Кремля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Украине теперь нужно продержаться всего один год
5 ноября, 08:00

Три раунда переговоров России и Украины

С начала года Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней встречи страны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва также выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Тогда же Россия выступила с инициативой о создании трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на нее. С тех пор переговорный процесс встал на паузу. Как отметил Песков, Москва открыта для поисков мирных решений, но киевские власти ушли в пассивную позицию и не хотят продолжать диалог.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
31 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковМоскваВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала