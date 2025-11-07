https://ria.ru/20251107/ukraina-2053416978.html
В Кремле обвинили Украину и Европу в торможении процесса урегулирования
В Кремле обвинили Украину и Европу в торможении процесса урегулирования
Пауза в переговорах России и Украины возникла из-за нежелания Киева и провокаций европейских стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.11.2025
В Кремле обвинили Украину и Европу в торможении процесса урегулирования
Песков: пауза в переговорах с Украиной возникла из-за Киева и провокаций Европы
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пауза в переговорах России и Украины возникла из-за нежелания Киева и провокаций европейских стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Главное, что сейчас тормозит процесс урегулирования, — это пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования и провоцирования киевского режима со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий", — сказал он.
Песков
также прокомментировал заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, по словам которого разрешение украинского кризиса осложняется отсутствием доверия между сторонами.
"Говорить сейчас о каком-то взаимном доверии не приходится абсолютно. Этот дефицит, он, конечно же (точнее, не дефицит, а отсутствие доверия), — налицо", — отметил представитель Кремля.
Три раунда переговоров России и Украины
С начала года Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле
: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней встречи страны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва также выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Тогда же Россия выступила с инициативой о создании трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на нее. С тех пор переговорный процесс встал на паузу. Как отметил Песков, Москва открыта для поисков мирных решений, но киевские власти ушли в пассивную позицию и не хотят продолжать диалог.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.