СМИ рассказали об опасной угрозе Украине из-за Европы
10:21 07.11.2025
СМИ рассказали об опасной угрозе Украине из-за Европы
Провал плана Европейского союза по изъятию российских активов угрожает переходом Украины под российский контроль, пишет Politico. РИА Новости, 07.11.2025
СМИ рассказали об опасной угрозе Украине из-за Европы

Politico: провал плана ЕС по российским активам грозит крушением Украины

Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Провал плана Европейского союза по изъятию российских активов угрожает переходом Украины под российский контроль, пишет Politico.
«
"В случае провала европейским лидерам придется брать средства из собственных финансов ради поддержания украинской обороны против российских сил или позволить Киеву перейти под контроль Москвы", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп на Американском бизнес-форуме в Майами - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
На Западе обратились со срочным призывом к Трампу из-за Путина
Вчера, 09:24
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.
С января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".
В Москве не раз называли подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России. В ответ Москва ввела зеркальные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Германии рассказали, что скоро произойдет с Украиной
6 ноября, 16:44
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
