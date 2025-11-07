СМИ рассказали об опасной угрозе Украине из-за Европы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Провал плана Европейского союза по изъятию российских активов угрожает переходом Украины под российский контроль, пишет Politico.
"В случае провала европейским лидерам придется брать средства из собственных финансов ради поддержания украинской обороны против российских сил или позволить Киеву перейти под контроль Москвы", — говорится в публикации.
Ситуация с замороженными средствами
С января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".
В Москве не раз называли подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России. В ответ Москва ввела зеркальные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.
