07.11.2025

Позиция Турции по российским С-400 не изменилась, сообщил источник
13:38 07.11.2025
Позиция Турции по российским С-400 не изменилась, сообщил источник
в мире, турция, россия, анкара (провинция), дмитрий шугаев, с-400 «триумф»
В мире, Турция, Россия, Анкара (провинция), Дмитрий Шугаев, С-400 «Триумф»
Позиция Турции по российским С-400 не изменилась, сообщил источник

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
АНКАРА, 7 ноября – РИА Новости. Позиция Турции по российским ЗРК С-400 не изменилась, речи об отказе от них не идёт, Анкара призывает полагаться исключительно на официальные заявления, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Турция не намерена отказываться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400 по требованию США, однако готова обсудить создание совместного механизма контроля.
"Вы знаете, вокруг этой темы много спекуляций. Призываем ориентироваться только на официальные заявления. Никаких изменений в позиции Турции по этому вопросу нет", — заявил собеседник агентства.
В начале сентября колумнист турецкой газеты Nefes Мурат Гюрген сообщил, что Турция якобы может вернуть купленные в России зенитно-ракетные комплексы С-400 или продать их третьей стране. Однако турецкий источник заявил РИА Новости, что сообщения о продаже или возврате российских ЗРК не соответствуют действительности. В Минобороны Турции подчеркнули, что комплексы С-400 остаются на вооружении армии, и никаких изменений в ситуации нет.
В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, который был поставлен летом-осенью 2019 года.
Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание поставленных ранее зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, готова обсуждать другие вопросы военно-технического сотрудничества, препятствий для этого нет, заявил ранее журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев.
В мире, Турция, Россия, Анкара (провинция), Дмитрий Шугаев, С-400 «Триумф»
 
 
Заголовок открываемого материала