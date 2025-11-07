Позиция Турции по российским С-400 не изменилась, сообщил источник

АНКАРА, 7 ноября – РИА Новости. Позиция Турции по российским ЗРК С-400 не изменилась, речи об отказе от них не идёт, Анкара призывает полагаться исключительно на официальные заявления, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Турция не намерена отказываться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400 по требованию США , однако готова обсудить создание совместного механизма контроля.

"Вы знаете, вокруг этой темы много спекуляций. Призываем ориентироваться только на официальные заявления. Никаких изменений в позиции Турции по этому вопросу нет", — заявил собеседник агентства.

В начале сентября колумнист турецкой газеты Nefes Мурат Гюрген сообщил, что Турция якобы может вернуть купленные в России зенитно-ракетные комплексы С-400 или продать их третьей стране. Однако турецкий источник заявил РИА Новости, что сообщения о продаже или возврате российских ЗРК не соответствуют действительности. В Минобороны Турции подчеркнули, что комплексы С-400 остаются на вооружении армии, и никаких изменений в ситуации нет.

В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, который был поставлен летом-осенью 2019 года.