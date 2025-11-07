Центр реабилитации для детей открыли в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. В Добровском округе Липецкой области состоялось открытие Центра реабилитации для детей "Мечта", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, несколько лет здесь был пункт временного размещения для жителей Харьковской области, ДНР и ЛНР. В марте этого года центр был передан министерству социальной политики региона. В рамках федеральной программы "Доступная среда" провели капитальный ремонт трехэтажного здания, рассчитанного на 90 человек. Оборудовали кабинеты для ЛФК и творческих занятий.

Артамонов отметил, что комнаты адаптировали для проживания маломобильных детей, в том числе расширили дверные проемы для проезда на инвалидной коляске. Оборудовали учебные модули – кухню, спальню и санузел, где ребята смогут осваивать бытовые навыки в условиях, приближенных к домашним.