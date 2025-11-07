https://ria.ru/20251107/tsentr-2053481969.html
Центр реабилитации для детей открыли в Липецкой области
В Добровском округе Липецкой области состоялось открытие Центра реабилитации для детей "Мечта", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T16:34:00+03:00
липецкая область
дети
липецкая область
донецкая народная республика
харьковская область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053481010_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_f99884a8a0be06b3b22399dfd24ef362.jpg
https://ria.ru/20251106/poliklinika-2053164374.html
ЛИПЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. В Добровском округе Липецкой области состоялось открытие Центра реабилитации для детей "Мечта", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, несколько лет здесь был пункт временного размещения для жителей Харьковской области, ДНР и ЛНР. В марте этого года центр был передан министерству социальной политики региона. В рамках федеральной программы "Доступная среда" провели капитальный ремонт трехэтажного здания, рассчитанного на 90 человек. Оборудовали кабинеты для ЛФК и творческих занятий.
Артамонов отметил, что комнаты адаптировали для проживания маломобильных детей, в том числе расширили дверные проемы для проезда на инвалидной коляске. Оборудовали учебные модули – кухню, спальню и санузел, где ребята смогут осваивать бытовые навыки в условиях, приближенных к домашним.
"Теперь в "Мечте" будет больше возможностей для восстановления здоровья. Сейчас это только санаторно-курортное лечение – грязи, ванны, кислородные коктейли, массаж, физиопроцедуры. Есть своя скважина с минеральной водой. В следующем году весь первый этаж выделим для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья", – сказал Артамонов.