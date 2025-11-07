"Мы не готовы". В Германии забили тревогу из-за российского оружия

"Я вижу, что мы очень, очень далеки от того, чтобы быть способными к ведению боевых действий или к обороне. На данный момент мы не готовы. Мы не сможем защититься, если вдруг сотни российских дальнобойных дронов полетят в сторону Западной Европы", — сказал он.