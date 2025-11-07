Рейтинг@Mail.ru
"Мы не готовы". В Германии забили тревогу из-за российского оружия
17:28 07.11.2025 (обновлено: 18:00 07.11.2025)
"Мы не готовы". В Германии забили тревогу из-за российского оружия
"Мы не готовы". В Германии забили тревогу из-за российского оружия
Страны НАТО не готовы к военной конфронтации с Россией в случае войны, заявил корреспондент Ибрагим Набер в эфире шоу на телеканале Focus. РИА Новости, 07.11.2025
"Мы не готовы". В Германии забили тревогу из-за российского оружия

Военнослужащий группы противодействия БПЛА батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ на территории Луганской Народной Республики
Военнослужащий группы противодействия БПЛА батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ на территории Луганской Народной Республики. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Страны НАТО не готовы к военной конфронтации с Россией в случае войны, заявил корреспондент Ибрагим Набер в эфире шоу на телеканале Focus.
"Я вижу, что мы очень, очень далеки от того, чтобы быть способными к ведению боевых действий или к обороне. На данный момент мы не готовы. Мы не сможем защититься, если вдруг сотни российских дальнобойных дронов полетят в сторону Западной Европы", — сказал он.
Журналист отметил, что западным странам прежде всего не хватает развития современных технологий для производства дронов, поскольку "фокус направлен не туда".
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии".
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
