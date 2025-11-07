МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Страны НАТО не готовы к военной конфронтации с Россией в случае войны, заявил корреспондент Ибрагим Набер в эфире шоу на телеканале Focus.
"Я вижу, что мы очень, очень далеки от того, чтобы быть способными к ведению боевых действий или к обороне. На данный момент мы не готовы. Мы не сможем защититься, если вдруг сотни российских дальнобойных дронов полетят в сторону Западной Европы", — сказал он.
Журналист отметил, что западным странам прежде всего не хватает развития современных технологий для производства дронов, поскольку "фокус направлен не туда".
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
