Тренер рассказала, как юные фигуристы ждали Путина в Самаре

«

"Детям очень понравилось. Они переживали очень сильно до (приезда президента - ред.), но мы как-то так поговорили, настроили и, в общем-то, я не видела, чтобы дети были напуганы или сильно переживали. Очень спокойно занимались, дали им задание. Они работали над кусочками из своих произвольных программ, когда делегация вошла во дворец. Мы были все очень спокойны - и дети, и мы, на удивление для нас самих", - рассказала агентству Левина.