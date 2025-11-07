СМИ: полузащитник "Реала" пропустит около трех недель из-за травмы

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Французский полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" Орельен Тчуамени пропустит около трех недель из-за травмы, сообщает Marca.

Ранее на сайте "сливочных" отмечалось, что Тчуамени диагностировано повреждение полусухожильной мышцы левой ноги. Во вторник полузащитник принял участие в игре четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:1). Француз провел на поле весь матч.

В следующей встрече "Реал" 9 ноября сыграет на выезде против "Райо Вальекано" в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Также сборная Франции 13 и 16 ноября встретится с командами Украины и Азербайджана соответственно в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.