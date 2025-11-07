https://ria.ru/20251107/travma-2053316530.html
СМИ: полузащитник "Реала" пропустит около трех недель из-за травмы
Французский полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" Орельен Тчуамени пропустит около трех недель из-за травмы, сообщает Marca.
2025-11-07T00:20:00+03:00
2025-11-07T00:20:00+03:00
2025-11-07T03:33:00+03:00
футбол
спорт
орельен тчуамени
реал мадрид
чемпионат испании по футболу
Новости
ru-RU
спорт, орельен тчуамени, реал мадрид, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Орельен Тчуамени, Реал Мадрид, Чемпионат Испании по футболу
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Французский полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" Орельен Тчуамени пропустит около трех недель из-за травмы, сообщает Marca.
Ранее на сайте "сливочных" отмечалось, что Тчуамени диагностировано повреждение полусухожильной мышцы левой ноги. Во вторник полузащитник принял участие в игре четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:1). Француз провел на поле весь матч.
В следующей встрече "Реал" 9 ноября сыграет на выезде против "Райо Вальекано" в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Также сборная Франции 13 и 16 ноября встретится с командами Украины и Азербайджана соответственно в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.
Тчуамени 25 лет. В составе "Реала" в нынешнем сезоне француз принял участие в 21 матче во всех турнирах.