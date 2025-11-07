Рейтинг@Mail.ru
СМИ: полузащитник "Реала" пропустит около трех недель из-за травмы - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:20 07.11.2025 (обновлено: 03:33 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/travma-2053316530.html
СМИ: полузащитник "Реала" пропустит около трех недель из-за травмы
СМИ: полузащитник "Реала" пропустит около трех недель из-за травмы - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
СМИ: полузащитник "Реала" пропустит около трех недель из-за травмы
Французский полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" Орельен Тчуамени пропустит около трех недель из-за травмы, сообщает Marca. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T00:20:00+03:00
2025-11-07T03:33:00+03:00
футбол
спорт
орельен тчуамени
реал мадрид
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081881_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_e9adc6331b968a8d49f590dc6db1dc38.jpg
/20251106/barselona-2053241740.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081881_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_9ebf837a75a0c9bb81d78dc077a3ab4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, орельен тчуамени, реал мадрид, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Орельен Тчуамени, Реал Мадрид, Чемпионат Испании по футболу
СМИ: полузащитник "Реала" пропустит около трех недель из-за травмы

Marca: Тчуамени пропустит около трех недель из-за травмы

© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФАЭмблема мадридского "Реала"
Эмблема мадридского Реала - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФА
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Французский полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" Орельен Тчуамени пропустит около трех недель из-за травмы, сообщает Marca.
Ранее на сайте "сливочных" отмечалось, что Тчуамени диагностировано повреждение полусухожильной мышцы левой ноги. Во вторник полузащитник принял участие в игре четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:1). Француз провел на поле весь матч.
В следующей встрече "Реал" 9 ноября сыграет на выезде против "Райо Вальекано" в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Также сборная Франции 13 и 16 ноября встретится с командами Украины и Азербайджана соответственно в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.
Тчуамени 25 лет. В составе "Реала" в нынешнем сезоне француз принял участие в 21 матче во всех турнирах.
Эмблема испанской Барселоны - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Футболист "Барселоны" получил перелом носа в матче ЛЧ против "Брюгге"
6 ноября, 17:33
 
ФутболСпортОрельен ТчуамениРеал МадридЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    4
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала