Трамп и Орбан обсудили возможные сроки завершения украинского конфликта
Трамп и Орбан обсудили возможные сроки завершения украинского конфликта
2025-11-07T21:13:00+03:00
в мире, украина, сша, венгрия, дональд трамп, виктор орбан
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что они с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном согласны во мнении, что конфликт на Украине удастся завершить "в не столь отдаленном будущем".
"И я это чувствую. То есть, я позволю вам говорить, что вы думаете, но я думаю, Виктор считает, что мы положим конец этой войне в не столь отдаленном будущем", - заявил Трамп на встрече с Орбаном в Белом доме, говоря о конфликте на Украине.