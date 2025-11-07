Рейтинг@Mail.ru
Трамп и Орбан обсудили возможные сроки завершения украинского конфликта
21:13 07.11.2025
Трамп и Орбан обсудили возможные сроки завершения украинского конфликта
Трамп и Орбан обсудили возможные сроки завершения украинского конфликта - РИА Новости, 07.11.2025
Трамп и Орбан обсудили возможные сроки завершения украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что они с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном согласны во мнении, что конфликт на Украине удастся завершить "в не...
в мире
украина
сша
венгрия
дональд трамп
виктор орбан
украина
сша
венгрия
в мире, украина, сша, венгрия, дональд трамп, виктор орбан
В мире, Украина, США, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан
Трамп и Орбан обсудили возможные сроки завершения украинского конфликта

Трамп: конфликт на Украине удастся завершить в не столь отдаленном будущем

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что они с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном согласны во мнении, что конфликт на Украине удастся завершить "в не столь отдаленном будущем".
"И я это чувствую. То есть, я позволю вам говорить, что вы думаете, но я думаю, Виктор считает, что мы положим конец этой войне в не столь отдаленном будущем", - заявил Трамп на встрече с Орбаном в Белом доме, говоря о конфликте на Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Орбан прокомментировал слова Трампа об Украине
29 сентября, 18:55
 
