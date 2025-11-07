Трамп и Орбан обсудили возможные сроки завершения украинского конфликта

"И я это чувствую. То есть, я позволю вам говорить, что вы думаете, но я думаю, Виктор считает, что мы положим конец этой войне в не столь отдаленном будущем", - заявил Трамп на встрече с Орбаном в Белом доме, говоря о конфликте на Украине.