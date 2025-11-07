В Белом доме началась встреча Трампа и Орбана

Ранее Трамп сообщал, что Орбан просил исключить Венгрию из санкций на поставки российской нефти, однако американский лидер подчеркнул, что пока не дал такого разрешения. Сам Орбан указывал, что Венгрия находится в "особом положении" из-за отсутствия выхода к морю и добивается послаблений по энергетическим ограничениям.