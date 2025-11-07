Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме началась встреча Трампа и Орбана
20:51 07.11.2025
В Белом доме началась встреча Трампа и Орбана
В Белом доме началась встреча Трампа и Орбана
В Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2025
В Белом доме началась встреча Трампа и Орбана

© Фото : Orbán Viktor/XВиктор Орбан и Дональд Трамп
Виктор Орбан и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Orbán Viktor/X
Виктор Орбан и Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. В Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает корреспондент РИА Новости.
Премьер Венгрии прибыл в Белый дом почти на один час позже изначально заявленного расписания, в 12.25 по местному времени (20.25 по мск).
Встреча проходит после переноса саммита РоссияСША, который предполагалось провести в Будапеште. Венгерский премьер ранее заявлял, что главной темой переговоров с Трампом станет урегулирование конфликта на Украине, выразив надежду, что диалог в Вашингтоне поможет приблизить новый российско-американский саммит. В интервью изданию Magyar Nemzet Орбан ранее он отметил, что "в американо-российских переговорах остаются один-два неурегулированных вопроса" и, если они будут решены, "в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, после которого возможно прекращение огня".
Во время приема Орбана в Белом доме ожидается церемония подписания меморандума о начале переговоров по соглашению о сотрудничестве в гражданской ядерной сфере между США и Венгрией при участии госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Венгрии Петера Сийярто.
Ранее Трамп сообщал, что Орбан просил исключить Венгрию из санкций на поставки российской нефти, однако американский лидер подчеркнул, что пока не дал такого разрешения. Сам Орбан указывал, что Венгрия находится в "особом положении" из-за отсутствия выхода к морю и добивается послаблений по энергетическим ограничениям.
