Трамп успокаивал супругу рухнувшего в обморок в Белом доме - РИА Новости, 07.11.2025
19:20 07.11.2025
Трамп успокаивал супругу рухнувшего в обморок в Белом доме
в мире
сша
дональд трамп
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп успокаивал супругу рухнувшего в обморок в Белом доме

Супругу рухнувшего в обморок в Белом доме успокаивал лично Дональд Трамп

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лично успокаивал супругу мужчины, упавшего в обморок во время мероприятия в Белом доме в четверг, сообщил глава Центров Medicare и Medicaid Мехмет Оз.
В четверг мероприятие по проблемам здравоохранения в США с участием Трампа прервалось после того, как один из его участников упал в обморок. Прессу попросили покинуть зал. Личность мужчины Белый дом не раскрывал.
"Я хотел поговорить с женой, чтобы рассказать ей, что случилось и чтобы успокоить ее. Президент увидел меня и спросил, с кем я разговаривал. Я сказал, что говорю с женой, тогда он сказал мне "дай мне этот телефон". И он поговорил с ней и успокоил ее лучше, чем смог бы я сам", - сказал Оз на видео, опубликованном в официальном канале Белого дома в соцсети X. Оз, который позвонил жене упавшего мужчины, присутствовал на мероприятии и начал ему помогать.
При этом личность упавшего в обморок мужчины не раскрывается. Изначально в СМИ появились сообщения, что упавшим был представитель фармацевтической компании-производителя лекарства для похудения "Оземпик" Novo Nordisk Гордоне Финдлее, но затем в компании опровергли РИА Новости эти сообщения, отметив, что Финдлей не присутствовал на мероприятии.
