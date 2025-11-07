Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот КНР и США в январе-октябре сократился на 16,6% - РИА Новости, 07.11.2025
06:25 07.11.2025
Товарооборот КНР и США в январе-октябре сократился на 16,6%
Товарооборот КНР и США в январе-октябре сократился на 16,6%
2025
Новости
Товарооборот КНР и США в январе-октябре сократился на 16,6%

Товарооборот КНР и США в январе-октябре сократился до $470 миллиардов

Флаги Китая и США
Флаги Китая и США
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Флаги Китая и США. Архивное фото
ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Товарооборот Китая и CША по итогам десяти месяцев 2025 года снизился на 16,6% в годовом выражении, составив 470,857 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.
США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США в январе-октябре сократился в годовом выражении на 17,8% и составил 352,139 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 118,718 миллиарда долларов, что на 12,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В октябре уровень товарооборота двух стран составил 45,076 миллиарда долларов: США ввезли в Китай товаров на 10,156 миллиарда долларов, Китай в США - на 34,920 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление.
По итогам 2024 года товарооборот Китая и CША вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов.
