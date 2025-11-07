Товарооборот КНР и США в январе-октябре сократился на 16,6%

ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Товарооборот Китая и CША по итогам десяти месяцев 2025 года снизился на 16,6% в годовом выражении, составив 470,857 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США в январе-октябре сократился в годовом выражении на 17,8% и составил 352,139 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 118,718 миллиарда долларов, что на 12,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.