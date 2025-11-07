Рейтинг@Mail.ru
Ученый назвал тоннель через Берингов пролив политическим символом - РИА Новости, 07.11.2025
10:47 07.11.2025
Ученый назвал тоннель через Берингов пролив политическим символом
Ученый назвал тоннель через Берингов пролив политическим символом
Тоннель через Берингов пролив способен стать важным политическим символом — материальным воплощением идеи мира через сотрудничество, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T10:47:00+03:00
2025-11-07T10:47:00+03:00
россия
берингов пролив
аляска
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
россия, берингов пролив, аляска, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Берингов пролив, Аляска, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Ученый назвал тоннель через Берингов пролив политическим символом

Разбегин: тоннель через Берингов пролив может стать материальным символом мира

© NASAБерингов пролив
Берингов пролив - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© NASA
Берингов пролив. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Тоннель через Берингов пролив способен стать важным политическим символом — материальным воплощением идеи мира через сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости автор проекта Виктор Разбегин.
"Как любил говорить Уолтер Хикель, губернатор Аляски, мне с ним посчастливилось долгое время сотрудничать, в том числе и по этому проекту: единственная альтернатива войнам – это крупные проекты. Только они могут поменять вектор от конфронтации и поиска выгоды исключительно для себя на объединение усилий и совместное действие для повышения общего благосостояния. Особенно это актуально в наше время, такие проекты могут вернуть мир к миру. Тоннель будет материальным воплощением идеи мира через сотрудничество", - сказал Разбегин.
Начало реализации проекта тоннеля через Берингов пролив напрямую зависит от принятия политического решения на уровне глав государств России и США, а строительство может начаться уже через пару лет после согласия двух стран, ранее сообщил ученый РИА Новости.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.
Ученый рассказал об участии экологов в проекте тоннеля между США и Россией
Россия Берингов пролив Аляска Кирилл Дмитриев Российский фонд прямых инвестиций
 
 
