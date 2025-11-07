Ученый назвал тоннель через Берингов пролив политическим символом

"Как любил говорить Уолтер Хикель, губернатор Аляски, мне с ним посчастливилось долгое время сотрудничать, в том числе и по этому проекту: единственная альтернатива войнам – это крупные проекты. Только они могут поменять вектор от конфронтации и поиска выгоды исключительно для себя на объединение усилий и совместное действие для повышения общего благосостояния. Особенно это актуально в наше время, такие проекты могут вернуть мир к миру. Тоннель будет материальным воплощением идеи мира через сотрудничество", - сказал Разбегин.