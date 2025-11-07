https://ria.ru/20251107/tonnel-2053367340.html
Ученый назвал тоннель через Берингов пролив политическим символом
Ученый назвал тоннель через Берингов пролив политическим символом - РИА Новости, 07.11.2025
Ученый назвал тоннель через Берингов пролив политическим символом
Тоннель через Берингов пролив способен стать важным политическим символом — материальным воплощением идеи мира через сотрудничество, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T10:47:00+03:00
2025-11-07T10:47:00+03:00
2025-11-07T10:47:00+03:00
россия
берингов пролив
аляска
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20400/67/204006765_0:26:800:476_1920x0_80_0_0_9e1f63735dda1450cf17f10f53266700.jpg
https://ria.ru/20251107/tonnel-2053341931.html
россия
берингов пролив
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20400/67/204006765_66:0:734:501_1920x0_80_0_0_ceedcdd2b1e1d16c19ddefecea2e999d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, берингов пролив, аляска, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Берингов пролив, Аляска, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Ученый назвал тоннель через Берингов пролив политическим символом
Разбегин: тоннель через Берингов пролив может стать материальным символом мира
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Тоннель через Берингов пролив способен стать важным политическим символом — материальным воплощением идеи мира через сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости автор проекта Виктор Разбегин.
"Как любил говорить Уолтер Хикель, губернатор Аляски, мне с ним посчастливилось долгое время сотрудничать, в том числе и по этому проекту: единственная альтернатива войнам – это крупные проекты. Только они могут поменять вектор от конфронтации и поиска выгоды исключительно для себя на объединение усилий и совместное действие для повышения общего благосостояния. Особенно это актуально в наше время, такие проекты могут вернуть мир к миру. Тоннель будет материальным воплощением идеи мира через сотрудничество", - сказал Разбегин.
Начало реализации проекта тоннеля через Берингов пролив напрямую зависит от принятия политического решения на уровне глав государств России и США, а строительство может начаться уже через пару лет после согласия двух стран, ранее сообщил ученый РИА Новости.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ
), спецпредставитель президента России
по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив
, соединяющего Россию и Аляску
.