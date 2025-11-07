Рейтинг@Mail.ru
США все же решили отправить "Томагавки"
08:00 07.11.2025
США все же решили отправить "Томагавки"
США все же решили отправить "Томагавки"
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
в мире, нигерия, сша, китай, дональд трамп, тед круз (сенатор от штата техас), министерство обороны сша, государственный департамент сша, боко харам, аналитика
В мире, Нигерия, США, Китай, Дональд Трамп, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Министерство обороны США, Государственный департамент США, Боко Харам, Аналитика

США все же решили отправить "Томагавки"

Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Согласно быстроспелым городским легендам, 31 октября 2025 года президент США Дональд Трамп, будучи на борту Air Force One по пути во Флориду, увидел сюжет Fox News, посвященный убийствам и преследованиям христиан в Нигерии.
Будучи человеком незлым, но импульсивным и верующим, Трамп тут же начал строчить в своей социальной сети Truth Social посты, суть которых сводилась к следующему: христианство в Нигерии столкнулось с экзистенциальной угрозой; нигерийские христиане — "дорогие (Трампу и американцам) люди"; США не могут оставаться в стороне, сталкиваясь с подобными зверствами; если правительство страны продолжит допускать убийства христиан — США войдут в Нигерию "с оружием наперевес" и сделают все "быстро, жестоко и безжалостно".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Трамп сделал России королевский подарок
6 ноября, 08:00
Пентагон в лице Хегсета взял под козырек. Хардкорный электорат Трампа прослезился.
Ничего хорошего в убийствах христиан в Нигерии нет (там реальный религиозный геноцид со стороны исламистов вроде "Боко Харам") и ничего плохого в душевном порыве Трампа тоже нет.
Но есть небольшой нюанс — как всегда.
Дело в том, что тема преследований и убийств христиан в Нигерии коптится на самой маленькой конфорочке в США уже много-много лет и ничего нового и революционного в раскрывшем Трампу глаза сюжете Fox нет от слова совсем.
Еще в первую каденцию Трампа Госдепартамент США без всякого ажиотажа каждый год публиковал доклад "О религиозной свободе в мире", где в том числе каждый раз совершенно одинаковыми словами рассказывалось об ужасающей для христиан ситуации в Нигерии, и кроме одного-двух американских сенаторов из "библейского пояса" ни у кого особого дела до этих ужасов не было.
Но потом случились две важные вещи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Вашингтон хочет мировую монополию и два новых штата
6 ноября, 08:00
Во-первых, разразилась тарифно-ресурсная война США и Китая, и как-то вдруг выяснилось, что Штаты почти на 100% зависят от Китая по редкоземельным элементам и большинству критических минералов, без которых не могут существовать никакие современные технологии, в первую очередь оборонные. Трамп подписал указ о срочной разработке этого добра на своей территории, но оказалось, что даже при максимальном росте своей добычи и переработки США к 2035 году смогут удовлетворить спрос из 12 критических минералов только по двум, и то с трудом.
И тут начиная с лета сего года начали один за одним появляться доклады, исследования и публикации, из которых следовало, что Нигерия — это настоящий редкоземельный клондайк, причем нетронутый. Даже сейчас, когда добыча редкоземов и других лакомых минералов там идет практически кустарно, по некоторым рейтингам страна уже находится в первой пятерке мира по их добыче.
И бывают же такие совпадения: после новости о том, что "федеральное правительство Нигерии одобрило инвестиции в размере 400 миллионов долларов США на создание крупнейшего в Африке завода по переработке редкоземельных металлов и важнейших минералов в штате Насарава" и что "эта инициатива позиционирует Нигерию как потенциального ключевого игрока на рынке редкоземельных металлов", сенатор-республиканец Тед Круз предложил законопроект "Акт по ответственности Нигерии в области религиозной свободы" (Nigeria Religious Freedom Accountability Act of 2025).
И, как говорится, все завертелось: и петиция Трампу от лидеров религиозных организаций Америки, и требования к госсекретарю Рубио срочно внести Нигерию в список стран, "представляющих особую озабоченность" (последний шаг перед санкциями), и публичные выступления видных американских политиков, которые вдруг узнали о нигерийских безобразиях и воспылали праведным гневом.
Согласно вчерашней публикации в нигерийской "Народной газете", американцы полным ходом разрабатывают три плана:
  • авиаудары (в том числе с применением ракет "Томагавк") по позициям "Боко Харам" и других исламистских формирований;
  • операции спецназа ВС США совместно с нигерийской армией;
  • полномасштабное вторжение.
Некоторые эксперты предсказывают, что в процессе масштабной военной операции страна может быть в итоге разделена на мусульманский север и христианский юг, на котором также бонусом совершенно случайно находится вся нигерийская добыча нефти и газа (одиннадцатое и девятое места в мире соответственно), и можно не сомневаться, что вместе с христианами нигерийские редкоземы, нефть и газ будут в полной сохранности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Европа начала бить США их же оружием
5 ноября, 08:00
 
