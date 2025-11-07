https://ria.ru/20251107/telegraph-2053425878.html
На Западе выступили с новым предложением в отношении России
На Западе выступили с новым предложением в отношении России - РИА Новости, 07.11.2025
На Западе выступили с новым предложением в отношении России
Снятие экономических ограничений с России после урегулирования конфликта на Украине будет выгодно для западных стран, пишет The Telegraph. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T13:13:00+03:00
2025-11-07T13:13:00+03:00
2025-11-07T13:13:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир путин
санкции в отношении россии
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039912413_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_ce7f0d8ab2a9babc0745dcf9d723d2ff.jpg
https://ria.ru/20251107/rossiya-2053365463.html
https://ria.ru/20251107/ukraina-2053362779.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039912413_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2e168a1e206e202285153eefb6cfc81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир путин, санкции в отношении россии, москва
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Москва
На Западе выступили с новым предложением в отношении России
Telegraph: снятие санкций с России будет выгодно для Запада