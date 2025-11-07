Рейтинг@Mail.ru
На Западе выступили с новым предложением в отношении России
13:13 07.11.2025
На Западе выступили с новым предложением в отношении России
На Западе выступили с новым предложением в отношении России - РИА Новости, 07.11.2025
На Западе выступили с новым предложением в отношении России
Снятие экономических ограничений с России после урегулирования конфликта на Украине будет выгодно для западных стран, пишет The Telegraph.
На Западе выступили с новым предложением в отношении России

Telegraph: снятие санкций с России будет выгодно для Запада

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Снятие экономических ограничений с России после урегулирования конфликта на Украине будет выгодно для западных стран, пишет The Telegraph.
"Если Россия и Украина смогут достичь взаимовыгодного мира, ограничения могут быть сняты, что позволит вести торговлю без ущерба для принципов", — говорится в публикации.
Обозреватель подчеркнул, что после введения санкций западные государства потеряли доступ к прибыльному российскому рынку и миллиардным доходам: снятие санкций позволит Западу снова вести со страной взаимовыгодные операции.
Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
