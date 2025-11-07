В Совфеде не исключили, что Европа готовит в Таджикистане очередной майдан

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Европейцы могут готовить очередной "Майдан" на выборах президента Таджикистана, не исключил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
Выборы главы республики могут пройти в 2027 году.
«
"Запланированы президентские выборы в Таджикистане. Очевидно, Брюссель и Лондон готовят очередной майдан, на этот раз в Душанбе", - написал политик в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что на содержании Брюсселя находится "Движение реформы и развития Таджикистана" (ДРРТ), которое объявило о создании временного таджикского правительства в изгнании.
По мнению законодателя, с попыткой организовать "Майдан" на выборах президента Таджикистана связано желание уговорить Вашингтон "пролоббировать освобождение деятелей таджикской оппозиции, которые крайне необходимы кураторам для усиления подрывной работы против официальных таджикских властей".
