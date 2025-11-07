Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде не исключили, что Европа готовит в Таджикистане очередной майдан
23:10 07.11.2025 (обновлено: 21:37 16.11.2025)
В Совфеде не исключили, что Европа готовит в Таджикистане очередной майдан
в мире
таджикистан
брюссель
россия
владимир джабаров
совет федерации рф
таджикистан
брюссель
россия
В Совфеде не исключили, что Европа готовит в Таджикистане очередной майдан

Выборы в Таджикистане
Выборы в Таджикистане. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Европейцы могут готовить очередной "Майдан" на выборах президента Таджикистана, не исключил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
Выборы главы республики могут пройти в 2027 году.
Путин рассказал Рахмону о переговорах с Уиткоффом
10 августа, 12:15
Путин рассказал Рахмону о переговорах с Уиткоффом
10 августа, 12:15
"Запланированы президентские выборы в Таджикистане. Очевидно, Брюссель и Лондон готовят очередной майдан, на этот раз в Душанбе", - написал политик в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что на содержании Брюсселя находится "Движение реформы и развития Таджикистана" (ДРРТ), которое объявило о создании временного таджикского правительства в изгнании.
"Сейчас стало известно, что накануне вашингтонского саммита "Центральная Азия – США" ДРРТ обратилось к (президенту США Дональду) Трампу с просьбой надавить на Душанбе и сделать "как с Белоруссией". То есть освободить из заключения тех, кого ДРРТ называет "политзаключенными", - отметил Джабаров.
По мнению законодателя, с попыткой организовать "Майдан" на выборах президента Таджикистана связано желание уговорить Вашингтон "пролоббировать освобождение деятелей таджикской оппозиции, которые крайне необходимы кураторам для усиления подрывной работы против официальных таджикских властей".
Путин рассказал президенту Таджикистана об итогах встречи с Трампом
18 августа, 14:29
Путин рассказал президенту Таджикистана об итогах встречи с Трампом
18 августа, 14:29
 
