https://ria.ru/20251107/svo-2053570734.html
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина - РИА Новости, 07.11.2025
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина
Мужчина погиб в результате детонации взрывоопасного предмета в Кирилловке в ДНР, сообщили в управлении правительства республики по вопросам документирования... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T22:37:00+03:00
2025-11-07T22:37:00+03:00
2025-11-07T22:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156307/73/1563077337_403:0:3119:1528_1920x0_80_0_0_9217af67bbb25d5a1843dce023bd46d9.jpg
https://ria.ru/20251107/svo-2053566905.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156307/73/1563077337_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_248e5d2e3a6ced46193c4bf328c0f98d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина
В Кирилловке в ДНР при детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина