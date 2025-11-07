В Грайвороне женщина пострадала при атаке ВСУ на социальный объект

БЕЛГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Женщина получила осколочное ранение и баротравму в Грайвороне после атаки украинского дрона на социальный объект, она продолжит лечение амбулаторно, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.