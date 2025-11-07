Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
19:47 07.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
В Грайвороне женщина пострадала при атаке ВСУ на социальный объект

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Женщина получила осколочное ранение и баротравму в Грайвороне после атаки украинского дрона на социальный объект, она продолжит лечение амбулаторно, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В городе Грайворон на социальный объект с беспилотника сброшено взрывное устройство. Женщину, получившую осколочное ранение мягких тканей плеча и баротравму, бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи лечение продолжит амбулаторно. В результате удара повреждены кровля здания, а также грузовой автомобиль", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в Грайворонском округе зафиксированы повреждения спецтехники на предприятии в селе Безымено и трёх частных домов в селе Головчино. В Шебекинском округе FPV-дрон повредил кровлю административного здания и автомобиль на предприятии в городе Шебекино, а в селе Новая Таволжанка дрон сдетонировал о дорогу.
"В селе Тишанка Волоконовского района после сбросов взрывных устройств с беспилотника в здании социального объекта и двух частных домах разрушены кровли. Кроме того, одно домовладение уничтожено огнём. В селе Пристень Валуйского округа в результате удара дрона повреждены частный дом и автомобиль", - уточнил Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГрайворонБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Заголовок открываемого материала