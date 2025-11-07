https://ria.ru/20251107/svo-2053419436.html
ВС России за сутки освободили 45 зданий в Гнатовке и Роге
2025-11-07T12:56:00+03:00
2025-11-07T12:56:00+03:00
2025-11-07T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
донецкая народная республика
красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожают окруженные формирования ВСУ в районе Красноармейска, в Гнатовке и Роге за сутки освобождены 45 зданий, отражены 11 атак по деблокированию, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики
штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ
в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны. Кроме того, идет зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики, за сутки освобождены 45 зданий", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Отражены 11 атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ.
Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в населенном пункте Димитров
Донецкой Народной Республики и продолжают активные наступательные действия в сторону микрорайона Западный.
Таким образом, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, трех штурмовых, двух десантно-штурмовых, двух егерских, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии, сообщили в Минобороны.