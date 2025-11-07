МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожают окруженные формирования ВСУ в районе Красноармейска, в Гнатовке и Роге за сутки освобождены 45 зданий, отражены 11 атак по деблокированию, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Таким образом, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, трех штурмовых, двух десантно-штурмовых, двух егерских, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии, сообщили в Минобороны.