ВС России за сутки освободили 45 зданий в Гнатовке и Роге - РИА Новости, 07.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 07.11.2025 (обновлено: 12:57 07.11.2025)
ВС России за сутки освободили 45 зданий в Гнатовке и Роге
ВС России за сутки освободили 45 зданий в Гнатовке и Роге - РИА Новости, 07.11.2025
ВС России за сутки освободили 45 зданий в Гнатовке и Роге
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожают окруженные формирования ВСУ в районе Красноармейска, в Гнатовке и Роге за сутки освобождены 45 зданий,... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T12:56:00+03:00
2025-11-07T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
донецкая народная республика
красноармейск
донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВС России за сутки освободили 45 зданий в Гнатовке и Роге

МО РФ: ВС России уничтожают окруженные формирования ВСУ в районе Красноармейска

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожают окруженные формирования ВСУ в районе Красноармейска, в Гнатовке и Роге за сутки освобождены 45 зданий, отражены 11 атак по деблокированию, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны. Кроме того, идет зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики, за сутки освобождены 45 зданий", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Отражены 11 атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ.
Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики и продолжают активные наступательные действия в сторону микрорайона Западный.
Таким образом, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, трех штурмовых, двух десантно-штурмовых, двух егерских, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии, сообщили в Минобороны.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСпецоперация
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
