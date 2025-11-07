Рейтинг@Mail.ru
"Южная" группировка уничтожила более 1095 военных ВСУ за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 07.11.2025
"Южная" группировка уничтожила более 1095 военных ВСУ за неделю
"Южная" группировка уничтожила более 1095 военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 07.11.2025
"Южная" группировка уничтожила более 1095 военных ВСУ за неделю
ВСУ за неделю потеряли более 1095 боевиков, танк "Leopard" и 27 боевых бронемашин в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2025
"Южная" группировка уничтожила более 1095 военных ВСУ за неделю

МО РФ: подразделения "Южной" группировки уничтожили более 1095 военных ВСУ

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1095 боевиков, танк "Leopard" и 27 боевых бронемашин в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что на южном направлении потери противника составили более 1095 военнослужащих, пять танков, в том числе танк "Leopard" производства ФРГ, и 27 боевых бронированных машин. Уничтожены 17 орудий полевой артиллерии, 104 автомобиля, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 20 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Специальная военная операция на Украине
 
 
