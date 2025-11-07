https://ria.ru/20251107/svo-2053416468.html
"Южная" группировка уничтожила более 1095 военных ВСУ за неделю
"Южная" группировка уничтожила более 1095 военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 07.11.2025
"Южная" группировка уничтожила более 1095 военных ВСУ за неделю
ВСУ за неделю потеряли более 1095 боевиков, танк "Leopard" и 27 боевых бронемашин в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T12:46:00+03:00
2025-11-07T12:46:00+03:00
2025-11-07T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
германия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053129161_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_022d0a83cfad740d69cb803a29b5a513.jpg
https://ria.ru/20251107/plan-2053350177.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053129161_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_fb618b8ff9cc2bc7e56ed8a395a479ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, германия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Германия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Южная" группировка уничтожила более 1095 военных ВСУ за неделю
МО РФ: подразделения "Южной" группировки уничтожили более 1095 военных ВСУ