Группировка "Центр" уничтожила за неделю более 3285 военных ВСУ - РИА Новости, 07.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 07.11.2025 (обновлено: 12:48 07.11.2025)
Группировка "Центр" уничтожила за неделю более 3285 военных ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
донецкая народная республика
безопасность, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю более 3285 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск - 1460, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Всего за неделю противник предпринял 45 попыток деблокировать окруженную группировку в населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики и 32 раза прорвать окружение. В данном районе ВСУ потеряли свыше 1460 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3285 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 48 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии, добавляется в сообщении.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Уже договорился". В США сообщили о планах бегства Зеленского с Украины
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
