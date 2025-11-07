https://ria.ru/20251107/svo-2053415586.html
Группировка "Центр" уничтожила за неделю более 3285 военных ВСУ
Группировка "Центр" уничтожила за неделю более 3285 военных ВСУ - РИА Новости, 07.11.2025
Группировка "Центр" уничтожила за неделю более 3285 военных ВСУ
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю более 3285 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск - 1460, сообщило в пятницу... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T12:44:00+03:00
2025-11-07T12:44:00+03:00
2025-11-07T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
донецкая народная республика
Группировка "Центр" уничтожила за неделю более 3285 военных ВСУ
