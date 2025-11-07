ВС России пресекли три попытки ВСУ восстановить переправу через Оскол

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю пресекла три попытки украинских формирований восстановить переправу через реку Оскол и прорвать кольцо окружения в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего за прошедшую неделю… пресечены три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через реку Оскол и прорвать кольцо окружения", - говорится в сводке российского ведомства.