Рейтинг@Mail.ru
ВС России пресекли три попытки ВСУ восстановить переправу через Оскол - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/svo-2053413494.html
ВС России пресекли три попытки ВСУ восстановить переправу через Оскол
ВС России пресекли три попытки ВСУ восстановить переправу через Оскол - РИА Новости, 07.11.2025
ВС России пресекли три попытки ВСУ восстановить переправу через Оскол
Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю пресекла три попытки украинских формирований восстановить переправу через реку Оскол и прорвать кольцо... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T12:37:00+03:00
2025-11-07T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052614650_218:0:3118:1631_1920x0_80_0_0_ee9c40bead4b6537a13608fbe64c88dd.jpg
https://ria.ru/20251107/plan-2053350177.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052614650_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_32600e02c386ddc0fac9fa8f85909f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВС России пресекли три попытки ВСУ восстановить переправу через Оскол

МО РФ: ВС России пресекли три попытки ВСУ восстановить переправу через Оскол

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю пресекла три попытки украинских формирований восстановить переправу через реку Оскол и прорвать кольцо окружения в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего за прошедшую неделю… пресечены три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через реку Оскол и прорвать кольцо окружения", - говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, за это время были сорваны шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны населенных пунктов Благодатовка, Моначиновка, Московка, Нечволодовка и Петровка Харьковской области.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Уже договорился". В США сообщили о планах бегства Зеленского с Украины
Вчера, 09:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала