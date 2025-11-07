https://ria.ru/20251107/svo-2053413494.html
ВС России пресекли три попытки ВСУ восстановить переправу через Оскол
ВС России пресекли три попытки ВСУ восстановить переправу через Оскол - РИА Новости, 07.11.2025
ВС России пресекли три попытки ВСУ восстановить переправу через Оскол
Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю пресекла три попытки украинских формирований восстановить переправу через реку Оскол и прорвать кольцо... РИА Новости, 07.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
