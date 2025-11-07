Минобороны рассказало об успехах ВС России у Купянска и Красноармейска

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские войска продолжают уничтожение группировок ВСУ, окруженных в районах Купянска и Красноармейска, сообщили в Российские войска продолжают уничтожение группировок ВСУ, окруженных в районах Купянска и Красноармейска, сообщили в Минобороны

Купянск

Подразделения "Запада" продолжают уничтожение окруженной группировки украинских войск у Купянска в Харьковской области

"Осуществляется зачистка от разрозненных групп противника населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка и Петропавловка Харьковской области", — уточнили в министерстве.

За неделю российская армия сорвала шесть попыток деблокировать украинские подразделения со стороны Благодатовки, Моначиновки, Московки, Нечволодовки и Петровки, а также три попытки ВСУ восстановить контроль над переправой через реку Оскол и прорвать кольцо окружения.

Всего за этот период войска противника потеряли у Купянска более 345 боевиков и 94 единицы военной техники, в том числе девять ББМ, 45 автомобилей, 15 артиллерийских орудий и минометов.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.

Красноармейск и Димитров

Подразделения "Центра" продолжают уничтожение окруженных украинских формирований в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны в Красноармейске в ДНР.

Также идет зачистка населенных пунктов Гнатовка и Рог, за сутки там освободили 45 зданий, заявили в Минобороны.

В Димитрове российские бойцы продолжают активное наступление в сторону микрорайона Западный и освободили 24 здания.

"Отражены 11 атак противника из района населенного пункта Гришино с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ", — отметили в ведомстве.

Всего за неделю украинские войска предприняли 45 безуспешных попыток деблокировать окруженную группировку в Красноармейске и 32 раза пытались прорвать окружение. Их потери в этом районе составили более 1460 боевиков, 14 ББМ, 13 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Успеновка

Группировка войск "Восток" завершила освобождение населенного пункта Успеновка в Запорожской области — одного из ключевых и наиболее укрепленных узлов обороны ВСУ на левобережье реки Янчур.

"Успеновка — второй по численности и значимости населенный пункт в Гуляйпольском районе, крупнейший на Успеновском плацдарме. Поселок протянулся вдоль реки Янчур более чем на пять километров и представлял собой сложный укрепрайон, насыщенный огневыми позициями и инженерными заграждениями", — рассказали в Минобороны.

В ходе боев российские бойцы установили контроль над территорией площадью более семи квадратных километров, зачистили свыше 1100 строений, уничтожили более 50 единиц военной техники противника.