Минобороны рассказало об успехах ВС России у Купянска и Красноармейска
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 07.11.2025 (обновлено: 14:09 07.11.2025)
Минобороны рассказало об успехах ВС России у Купянска и Красноармейска
Минобороны рассказало об успехах ВС России у Купянска и Красноармейска - РИА Новости, 07.11.2025
Минобороны рассказало об успехах ВС России у Купянска и Красноармейска
Российские войска продолжают уничтожение группировок ВСУ, окруженных в районах Купянска и Красноармейска, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
димитров
красноармейск
вооруженные силы рф
Боец с позывным "Лаврик" о зачистке Купянска от ВСУ
Зачистка Купянска от ВСУ выполняется уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами, сообщил командир штурмового отряда группировки "Запад" с позывным "Лаврик".
2025-11-07T12:35
true
PT0M43S
Командир штурмового отряда: "Купянск в течение ближайшей недели будет освобожден"
Командир штурмового отряда российских войск выразил уверенность, что Купянск в течение ближайшей недели будет освобожден.
2025-11-07T12:35
true
PT0M51S
Военнопленный — об уничтожении российскими войсками целых рот ВСУ на Красноармейском направлении
"Много погибло, наверное, сотни". Российские войска на Красноармейском направлении уничтожают целые роты ВСУ, рассказал пленный украинский военный.
2025-11-07T12:35
true
PT2M22S
Минобороны рассказало об успехах ВС России у Купянска и Красноармейска

МО РФ: ВС России продолжают уничтожение окруженной у Купянска группировки ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов
Штурмовики на бронетранспортере БТР-82А
Штурмовики на бронетранспортере БТР-82А - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Штурмовики на бронетранспортере БТР-82А. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские войска продолжают уничтожение группировок ВСУ, окруженных в районах Купянска и Красноармейска, сообщили в Минобороны.

Купянск

Подразделения "Запада" продолжают уничтожение окруженной группировки украинских войск у Купянска в Харьковской области.
"Осуществляется зачистка от разрозненных групп противника населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка и Петропавловка Харьковской области", — уточнили в министерстве.
За неделю российская армия сорвала шесть попыток деблокировать украинские подразделения со стороны Благодатовки, Моначиновки, Московки, Нечволодовки и Петровки, а также три попытки ВСУ восстановить контроль над переправой через реку Оскол и прорвать кольцо окружения.
Всего за этот период войска противника потеряли у Купянска более 345 боевиков и 94 единицы военной техники, в том числе девять ББМ, 45 автомобилей, 15 артиллерийских орудий и минометов.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.

Красноармейск и Димитров

Подразделения "Центра" продолжают уничтожение окруженных украинских формирований в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны в Красноармейске в ДНР.
Также идет зачистка населенных пунктов Гнатовка и Рог, за сутки там освободили 45 зданий, заявили в Минобороны.
В Димитрове российские бойцы продолжают активное наступление в сторону микрорайона Западный и освободили 24 здания.
"Отражены 11 атак противника из района населенного пункта Гришино с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ", — отметили в ведомстве.
Всего за неделю украинские войска предприняли 45 безуспешных попыток деблокировать окруженную группировку в Красноармейске и 32 раза пытались прорвать окружение. Их потери в этом районе составили более 1460 боевиков, 14 ББМ, 13 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Бойцы запускают борт разведчик - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Идти им некуда". Что приготовили для ВСУ в Красноармейске
5 ноября, 13:28

Успеновка

Группировка войск "Восток" завершила освобождение населенного пункта Успеновка в Запорожской области — одного из ключевых и наиболее укрепленных узлов обороны ВСУ на левобережье реки Янчур.
"Успеновка — второй по численности и значимости населенный пункт в Гуляйпольском районе, крупнейший на Успеновском плацдарме. Поселок протянулся вдоль реки Янчур более чем на пять километров и представлял собой сложный укрепрайон, насыщенный огневыми позициями и инженерными заграждениями", — рассказали в Минобороны.
В ходе боев российские бойцы установили контроль над территорией площадью более семи квадратных километров, зачистили свыше 1100 строений, уничтожили более 50 единиц военной техники противника.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Успеновку в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Успеновку в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Успеновку в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныДимитровКрасноармейскВооруженные силы РФ
 
 
