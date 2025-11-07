Рейтинг@Mail.ru
У убитых в ОАЭ супругов из России вымогали криптовалюту, заявили в МВД
18:43 07.11.2025 (обновлено: 18:52 07.11.2025)
У убитых в ОАЭ супругов из России вымогали криптовалюту, заявили в МВД
происшествия, оаэ, россия, санкт-петербург, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Происшествия, ОАЭ, Россия, Санкт-Петербург, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
© МВД РоссииЗадержание участников преступной группы, которые подозреваются в убийстве российского бизнесмена и его жены в Объединенных Арабских Эмиратах
© МВД России
Задержание участников преступной группы, которые подозреваются в убийстве российского бизнесмена и его жены в Объединенных Арабских Эмиратах
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Задержанные по делу о безвестном исчезновении супружеской пары в ОАЭ, по предварительным данным, похитили мужчину и его жену, вымогая криптовалюту, а после убили и закопали тела в пустыне, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"По имеющимся данным, в октябре этого года на территории иностранного государства фигуранты похитили мужчину и его жену с целью вымогательства криптовалюты. Впоследствии злоумышленники убили обоих потерпевших, а тела закопали в пустынной местности. Их сообщники помогали организовать похищение, для чего арендовали автомобили и помещения, где насильно держали семейную пару", - сказала она.
СК РФ сообщил в пятницу о возбуждении в Петербурге уголовного дела по статье об убийстве двух лиц по факту безвестного исчезновения семейной пары в ОАЭ. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, убитые - жители Санкт-Петербурга Роман Новак и его супруга Анна. Мужчина занимался криптобизнесом.
