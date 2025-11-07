У убитых в ОАЭ супругов из России вымогали криптовалюту, заявили в МВД

«

"По имеющимся данным, в октябре этого года на территории иностранного государства фигуранты похитили мужчину и его жену с целью вымогательства криптовалюты. Впоследствии злоумышленники убили обоих потерпевших, а тела закопали в пустынной местности. Их сообщники помогали организовать похищение, для чего арендовали автомобили и помещения, где насильно держали семейную пару", - сказала она.