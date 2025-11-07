https://ria.ru/20251107/superboul-2053322959.html
Чемпиона Супербоула экстрадировали в США по делу о покушении на убийство
Чемпиона Супербоула экстрадировали в США по делу о покушении на убийство
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Победитель Супербоула в составе клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Тампа-Бэй Бакканирс" Антонио Браун экстрадирован из Дубая и арестован в США, где он предстанет перед судом по делу о покушении на убийство, сообщает WPLG.
По данным правоохранительных органов, 37-летний Браун был доставлен в аэропорт Ньюарка (штат Нью-Джерси
), после чего планируется его отправка в Южную Флориду. Ордер на арест Брауна был выдан в июне. Тогда полиция заявила, что спортсмен скрывается за границей. После выдачи ордера адвокат Брауна добился установления залога в размере 10 тысяч долларов с условием домашнего ареста, однако спортсмен не вернулся на родину.
Инцидент с участием Брауна произошел ночью 17 мая. Тогда на опубликованном в соцсетях видеоролике было видно, как Браун участвует в драке во время боксерского мероприятия, организованного стримером Эдином Россом. Во время драки с несколькими людьми он держал предмет, похожий на пистолет, из которого, предположительно, были произведены выстрелы.
По информации правоохранительных органов, Браун выхватывает оружие у одного из охранников. Позже экс-футболист сообщил в своих социальных сетях, что на него напали несколько человек, пытавшихся отобрать его ювелирные изделия.
Браун выступал на позиции ресивера в составе команд "Питтсбург Стилерз" (2010-2018), "Окленд Рэйдерс" (2019), "Нью-Инглэнд Пэтриотс" (2019) и "Бакканирс" (2020-2021), с которыми стал победителем Супербоула в 2021 году.