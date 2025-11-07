Чемпиона Супербоула экстрадировали в США по делу о покушении на убийство

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Победитель Супербоула в составе клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Тампа-Бэй Бакканирс" Антонио Браун экстрадирован из Дубая и арестован в США, где он предстанет перед судом по делу о покушении на убийство, сообщает WPLG.

По данным правоохранительных органов, 37-летний Браун был доставлен в аэропорт Ньюарка (штат Нью-Джерси ), после чего планируется его отправка в Южную Флориду. Ордер на арест Брауна был выдан в июне. Тогда полиция заявила, что спортсмен скрывается за границей. После выдачи ордера адвокат Брауна добился установления залога в размере 10 тысяч долларов с условием домашнего ареста, однако спортсмен не вернулся на родину.

Инцидент с участием Брауна произошел ночью 17 мая. Тогда на опубликованном в соцсетях видеоролике было видно, как Браун участвует в драке во время боксерского мероприятия, организованного стримером Эдином Россом. Во время драки с несколькими людьми он держал предмет, похожий на пистолет, из которого, предположительно, были произведены выстрелы.

По информации правоохранительных органов, Браун выхватывает оружие у одного из охранников. Позже экс-футболист сообщил в своих социальных сетях, что на него напали несколько человек, пытавшихся отобрать его ювелирные изделия.