Футбол
 
13:44 07.11.2025
Стали известны судьи матчей 15-го тура РПЛ
Стали известны судьи матчей 15-го тура РПЛ
футбол
спорт
алексей сухой
василий казарцев
российский футбольный союз (рфс)
акрон
владислав целовальников
балтика
спорт, алексей сухой, василий казарцев, российский футбольный союз (рфс), акрон, владислав целовальников, балтика, краснодар, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Алексей Сухой, Василий Казарцев, Российский футбольный союз (РФС), Акрон, Владислав Целовальников, Балтика, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ)
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Судейская бригада под руководством Алексея Сухого обслужит матч чемпионата России между калининградской "Балтикой" и "Краснодаром", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Помогать ему будут Дмитрий Сафьян и Александр Богданов, резервным арбитром выступит Инал Танашев. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Андрей Фисенко и Ян Бобровский.
Встреча пройдет 9 ноября в Калининграде в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). "Краснодар" с 32 очками возглавляет таблицу, "Балтика" (27 очков) идет четвертой.
Другие назначения 15-го тура РПЛ:
8 ноября
"Динамо" (Москва) - "Акрон" (Тольятти) - Владислав Целовальников (VAR - Василий Казарцев);
"Динамо" (Махачкала) - ЦСКА - Кирилл Левников (VAR - Ян Бобровский);
"Нижний Новгород" - "Рубин" (Казань) - Антон Фролов (VAR - Роман Галимов);
"Сочи" - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - Ранэль Зияков (VAR - Павел Шадыханов);
9 ноября
"Крылья Советов" (Самара) – "Зенит" (Санкт-Петербург) - Сергей Карасев (VAR - Павел Кукуян);
"Локомотив" (Москва) – "Оренбург" – Сергей Цыганок (VAR - Иван Сараев);
"Ахмат" (Грозный) – "Спартак" (Москва) – Артем Чистяков (VAR - Артур Федоров).
Футбол. РПЛ. Динамо (Москва) - Балтика (Калининград) - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Балтика" обыграла "Ахмат" и поднялась на четвертое место в таблице РПЛ
2 ноября, 19:04
 
Футбол
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала