Стали известны судьи матчей 15-го тура РПЛ

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Судейская бригада под руководством Алексея Сухого обслужит матч чемпионата России между калининградской "Балтикой" и "Краснодаром", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Помогать ему будут Дмитрий Сафьян и Александр Богданов, резервным арбитром выступит Инал Танашев. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Андрей Фисенко и Ян Бобровский.
Встреча пройдет 9 ноября в Калининграде в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). "Краснодар" с 32 очками возглавляет таблицу, "Балтика" (27 очков) идет четвертой.
Другие назначения 15-го тура РПЛ:
8 ноября
"Динамо" (Москва) - "Акрон" (Тольятти) - Владислав Целовальников (VAR - Василий Казарцев);
"Динамо" (Махачкала) - ЦСКА - Кирилл Левников (VAR - Ян Бобровский);
"Нижний Новгород" - "Рубин" (Казань) - Антон Фролов (VAR - Роман Галимов);
"Сочи" - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - Ранэль Зияков (VAR - Павел Шадыханов);
9 ноября
"Крылья Советов" (Самара) – "Зенит" (Санкт-Петербург) - Сергей Карасев (VAR - Павел Кукуян);