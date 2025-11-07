Стали известны судьи матчей 15-го тура РПЛ

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Судейская бригада под руководством Алексея Сухого обслужит матч чемпионата России между калининградской "Балтикой" и "Краснодаром", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Помогать ему будут Дмитрий Сафьян и Александр Богданов, резервным арбитром выступит Инал Танашев. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Андрей Фисенко и Ян Бобровский.