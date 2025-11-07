Рейтинг@Mail.ru
16:56 07.11.2025
Приговор экс-депутату Госдумы по делу о тройном убийстве оставили в силе
происшествия
кипр
санкт-петербург
россия
михаил глущенко
галина старовойтова
госдума рф
кипр
санкт-петербург
россия
происшествия, кипр, санкт-петербург, россия, михаил глущенко, галина старовойтова, госдума рф
Происшествия, Кипр, Санкт-Петербург, Россия, Михаил Глущенко, Галина Старовойтова, Госдума РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко по делу о тройном убийстве на Кипре, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Приморского районного суда Санкт-Петербурга в отношении Михаила Глущенко. Санкт-Петербургский городской суд приговор районного суда оставил без изменений", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве 31-летней давности
Вчера, 09:32
В апелляционных жалобах сторона защиты просила приговор отменить, направить уголовное дело на новое судебное разбирательство.
Представитель потерпевшего Ш. просил приговор изменить, посчитав назначенное наказание чрезмерно мягким, просил назначить Глущенко наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет.
В июне 2021 года Глущенко было предъявлено обвинение в убийстве бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой на Кипре в 2004 году. Глущенко был задержан в июне 2009 года в рамках расследования этого уголовного дела. Тогда его обвинили в вымогательстве у Шевченко денег и шантаже. По версии следствия, Глущенко благодаря своим криминальным связям обеспечивал безопасность братьев Вячеслава и Сергея Шевченко, в 1990-е годы ежемесячно он получал определенное вознаграждение - до 50 тысяч долларов. В 2002 году Глущенко покинул Россию, после чего Вячеслав Шевченко предупредил его о намерении прекратить выплаты. В ответ, согласно материалам дела, Глущенко стал угрожать и требовать единовременную выплату в 10 миллионов долларов.
Дело рассматривалась с участием присяжных. Глущенко был признан виновным в убийстве двух и более лиц группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму. Глущенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет.
Также Глущенко в 2015 году был приговорен Октябрьским районным судом к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 300 тысячам рублей штрафа по части 3 статьи 33 ("организатор преступления") и статье 277 УК РФ ("посягательство на жизнь государственного деятеля") по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Депутат и правозащитник Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе бывший сотрудник ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства. Обвинение Глущенко, бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва, было предъявлено в 2013 году. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и дал показания.
По совокупности преступлений Глущенко было назначено 24,5 года исправительной колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Саратове продлили арест подростку, готовившему убийство депутата
Вчера, 11:35
 
ПроисшествияКипрСанкт-ПетербургРоссияМихаил ГлущенкоГалина СтаровойтоваГосдума РФ
 
 
