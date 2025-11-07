Приговор экс-депутату Госдумы по делу о тройном убийстве оставили в силе

Дело рассматривалась с участием присяжных. Глущенко был признан виновным в убийстве двух и более лиц группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму. Глущенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет.