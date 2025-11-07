В Саратове продлили арест подростку, готовившему убийство депутата

САРАТОВ, 7 ноя - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова продлил до 12 января 2026 года арест 17-летнему подростку, обвиняемому в подготовке убийства депутата, за которым он охотился с молотком, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ходатайство следователя по особо важным делам регионального СУСК РФ Александра Кутепова о продлении ареста рассматривала судья Анна Галишникова. В ходе заседания следователь сообщил, что в настоящее время в действиях усматриваются признаки преступления по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Документы направлены в прокуратуру Саратовской области для определения подследственности, так как дела по данной статье, по словам следователя, являются исключительно прерогативой УФСБ России. Кутепов также объяснил, что подросток предпринимал попытки к бегству с территории РФ, поэтому и была применена такая суровая мера пресечения, которая не утратила своей актуальности. Представитель обвиняемого и его защитник против продления ареста не возражали.

"Продлить срок содержания под стражей… всего до 12 месяцев, то есть до 12.01.2026 года включительно", - огласила решение судья Галишникова после возвращения из совещательной комнаты.

Следствие в январе сообщало, что на тот момент 16-летний подросток был задержан в Саратове по подозрению в подготовке убийства Героя России, депутата областной думы Александра Янкловича ( ЕР ). По указанию неустановленных лиц молодой человек направился с молотком к дому депутата, но так как парламентария не оказалось на месте, ушел. Подросток обвиняется по части 1 статьи 30, пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ "Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности и выполнением общественного долга" и подозревается по части 2 статьи 205.5 УК РФ "Участие в деятельности террористической организации".