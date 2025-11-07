Строительство крупнейшей в Алтайском крае транспортной развязки завершено

БАРНАУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Строительство крупнейшей в Алтайском крае транспортной развязки за 2,9 миллиарда рублей завершено, сообщают в региональном правительстве.

"Строительство крупнейшей в Алтайском крае транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле завершено. Движение по ее тоннельной части, которое обеспечит выезд из города по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска, было открыто сегодня, 7 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что протяженность тоннельной части составляет порядка 500 метров. Высота самого глубокого участка достигает восьми метров. Для его строительства применено порядка 1500 тонн арматурных каркасов. Для возможных ситуаций с талыми и дождевыми осадками предусмотрена ливневая канализационная сеть с последующей очисткой данных вод и их отведением от дорожной части.

"На наземном уровне организовано круговое движение, поэтому необходимо соблюдать правила приоритета и уступать дорогу транспортным средствам, уже следующим по кругу. Временные светофоры, которые действовали на период строительства, будут демонтированы", - добавили в правительстве.

Движение транспорта от Ленточного бора в сторону Рубцовска и обратно обеспечено по металлическому путепроводу. Его длина составляет 328 метров. Для безопасного проезда по всем трем уровням развязки предусмотрено искусственное освещение: смонтировано более 70 энергоэффективных светодиодных фонарей. Для пешеходов сделаны тротуары общей протяженностью почти 3 тысячи метров, установлено ограждение удерживающего типа, современные автобусные павильоны, наземные пешеходные переходы со светофорным регулированием.

Еще одна уникальная деталь развязки - применение первой в Алтайском крае демпферной фронтальной системы, снижающей вероятность тяжелых последствий столкновения автомобиля с отбойником. Система принимает удар на себя, смягчая последствия возможного происшествия. Важным моментом стало устройство четырёхметрового шумозащитного экрана протяжённостью 1,8 километра, защищающего близлежащие жилые зоны от шума машин.

"Транспортная развязка на пересечении Змеиногорского и Южного трактов – крупнейший и уникальный дорожный объект для нашего региона. Главная ее особенность – в трехуровневом пересечении потоков, такой конструктив применяется в Алтайском крае впервые", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит разделить транспортные потоки и предотвратить возникновение пробок. Развязка способна пропускать до 70 тысяч автомобилей в сутки, создавая оптимальные условия для быстрого и безопасного въезда-выезда из Барнаула, в том числе транзитного транспорта, а также увеличения пропускной способности всего подъезда к городу.