Обновленную стратегию развития Ростовской области утвердят до конца года
Обновленную стратегию развития Ростовской области утвердят до конца года
Обновленную стратегию социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года планируется утвердить до конца 2025 года, сообщает правительство... РИА Новости, 07.11.2025
Ростовская область , Юрий Слюсарь
Стратегию развития Ростовской области до 2030 года утвердят до конца 2025 года
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Обновленную стратегию социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года планируется утвердить до конца 2025 года, сообщает правительство региона.
Задачу по обновлению стратегии глава области Юрий Слюсарь поставил в апреле 2025 года с целью учесть в документе как новые национальные проекты, так и реальные запросы жителей региона.
"Стратегия - это не только тот документ, который должен лечь в основу других документов, программ, проектов, планов, бюджета, это еще и тот документ, та целостная платформа, которая для всех нас должна четко определить, что является главным, что - перспективным", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Документ, который станет планом работы региональной власти на ближайшие пять лет, уже прошел этап широкого общественного обсуждения и находится на согласовании в федеральных органах власти.
"Ожидается, что процесс согласования и утверждения готового документа завершится до конца декабря", - говорится в сообщении.
Губернатор подчеркнул, что, по сути, данный документ - это теперь план работы правительства на ближайшие пять лет.
"Это план с конкретными задачами, сроками, по которому мы будем дальше жить и который будем последовательно выполнять", - сказал Слюсарь.
Обновленная стратегия была сформирована на основе общественных обсуждений с участием 12 тысяч человек. В приоритете - совершенствование системы ЖКХ и АПК, поддержка участников СВО и их родных, создание кампуса "ДонТех", а также позиционирование Ростовской области как "южной столицы России".