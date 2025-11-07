Рейтинг@Mail.ru
Обновленную стратегию развития Ростовской области утвердят до конца года - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
10:00 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/strategiya-2053354528.html
Обновленную стратегию развития Ростовской области утвердят до конца года
Обновленную стратегию развития Ростовской области утвердят до конца года - РИА Новости, 07.11.2025
Обновленную стратегию развития Ростовской области утвердят до конца года
Обновленную стратегию социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года планируется утвердить до конца 2025 года, сообщает правительство... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T10:00:00+03:00
2025-11-07T10:00:00+03:00
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982425326_0:17:3160:1795_1920x0_80_0_0_e9be67dfdbc2e2f76181c046781a2170.jpg
https://ria.ru/20251105/razvitie-2052387719.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982425326_273:0:3002:2047_1920x0_80_0_0_1a9adf3feabc41e34beabd0ba7f5d672.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий слюсарь
Ростовская область , Юрий Слюсарь
Обновленную стратегию развития Ростовской области утвердят до конца года

Стратегию развития Ростовской области до 2030 года утвердят до конца 2025 года

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЮрий Слюсарь
Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Юрий Слюсарь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Обновленную стратегию социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года планируется утвердить до конца 2025 года, сообщает правительство региона.
Задачу по обновлению стратегии глава области Юрий Слюсарь поставил в апреле 2025 года с целью учесть в документе как новые национальные проекты, так и реальные запросы жителей региона.
"Стратегия - это не только тот документ, который должен лечь в основу других документов, программ, проектов, планов, бюджета, это еще и тот документ, та целостная платформа, которая для всех нас должна четко определить, что является главным, что - перспективным", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Документ, который станет планом работы региональной власти на ближайшие пять лет, уже прошел этап широкого общественного обсуждения и находится на согласовании в федеральных органах власти.
"Ожидается, что процесс согласования и утверждения готового документа завершится до конца декабря", - говорится в сообщении.
Губернатор подчеркнул, что, по сути, данный документ - это теперь план работы правительства на ближайшие пять лет.
"Это план с конкретными задачами, сроками, по которому мы будем дальше жить и который будем последовательно выполнять", - сказал Слюсарь.
Обновленная стратегия была сформирована на основе общественных обсуждений с участием 12 тысяч человек. В приоритете - совершенствование системы ЖКХ и АПК, поддержка участников СВО и их родных, создание кампуса "ДонТех", а также позиционирование Ростовской области как "южной столицы России".
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путь к устойчивому развитию: как меняется Ростовская область при Слюсаре
5 ноября, 14:00
 
Ростовская областьЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала