Обновленную стратегию развития Ростовской области утвердят до конца года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя - РИА Новости. Обновленную стратегию социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года планируется утвердить до конца 2025 года, сообщает правительство региона.

Задачу по обновлению стратегии глава области Юрий Слюсарь поставил в апреле 2025 года с целью учесть в документе как новые национальные проекты, так и реальные запросы жителей региона.

"Стратегия - это не только тот документ, который должен лечь в основу других документов, программ, проектов, планов, бюджета, это еще и тот документ, та целостная платформа, которая для всех нас должна четко определить, что является главным, что - перспективным", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Документ, который станет планом работы региональной власти на ближайшие пять лет, уже прошел этап широкого общественного обсуждения и находится на согласовании в федеральных органах власти.

"Ожидается, что процесс согласования и утверждения готового документа завершится до конца декабря", - говорится в сообщении.

Губернатор подчеркнул, что, по сути, данный документ - это теперь план работы правительства на ближайшие пять лет.

"Это план с конкретными задачами, сроками, по которому мы будем дальше жить и который будем последовательно выполнять", - сказал Слюсарь.