В санатории на Ставрополье умерла девочка

ПЯТИГОРСК, 7 ноя – РИА Новости. Двухлетняя девочка умерла в санатории на Ставрополье, назначена экспертиза для установления причины смерти, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

В четверг в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в санатории "Дружба" в Ставрополе погиб ребенок. Мать девочки обвиняет в случившемся персонал учреждения. Согласно открытым данным, санаторий находится в городе Ставрополь и специализируется на реабилитации детей, больных туберкулезом.

"В ставропольском санатории умерла двухлетняя девочка, возбуждено уголовное дело. Предварительно, ребенок погиб от инсульта. В ходе проведения первой экспертизы не были обнаружены факты, указывающие, что действия врачей повлияли на ребенка", – сказал собеседник агентства.

По словам источника, в многодетной семье девочки есть дети с диагностированным туберкулезом.