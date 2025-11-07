https://ria.ru/20251107/stavropole-2053438882.html
В санатории на Ставрополье умерла девочка
В санатории на Ставрополье умерла девочка - РИА Новости, 07.11.2025
В санатории на Ставрополье умерла девочка
Двухлетняя девочка умерла в санатории на Ставрополье, назначена экспертиза для установления причины смерти, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T13:45:00+03:00
2025-11-07T13:45:00+03:00
2025-11-07T13:45:00+03:00
происшествия
ставрополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:233:3225:2047_1920x0_80_0_0_826ecd0c06e0b241ba8a39a70011a24a.jpg
https://ria.ru/20251031/moskva-2052221992.html
https://ria.ru/20251028/peterburg-2051128803.html
ставрополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5e419358758b557425858121ebd711d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставрополь
В санатории на Ставрополье умерла девочка
В ставропольском санатории умерла двухлетняя девочка
ПЯТИГОРСК, 7 ноя – РИА Новости. Двухлетняя девочка умерла в санатории на Ставрополье, назначена экспертиза для установления причины смерти, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
В четверг в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в санатории "Дружба" в Ставрополе
погиб ребенок. Мать девочки обвиняет в случившемся персонал учреждения. Согласно открытым данным, санаторий находится в городе Ставрополь и специализируется на реабилитации детей, больных туберкулезом.
"В ставропольском санатории умерла двухлетняя девочка, возбуждено уголовное дело. Предварительно, ребенок погиб от инсульта. В ходе проведения первой экспертизы не были обнаружены факты, указывающие, что действия врачей повлияли на ребенка", – сказал собеседник агентства.
По словам источника, в многодетной семье девочки есть дети с диагностированным туберкулезом.
"Дети в семье болеют туберкулезом. Сейчас проходит уже комиссионная экспертиза, которая установит, связана ли гибель девочки с халатностью сотрудников санатория. Если будет установлено, что смерть девочки наступила на фоне туберкулеза, то это, конечно, трагическая смерть", – добавил он.