В санатории на Ставрополье умерла девочка - РИА Новости, 07.11.2025
13:45 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/stavropole-2053438882.html
В санатории на Ставрополье умерла девочка
Двухлетняя девочка умерла в санатории на Ставрополье, назначена экспертиза для установления причины смерти, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 07.11.2025
происшествия
ставрополь
ставрополь
Новости
ru-RU
происшествия, ставрополь
Происшествия, Ставрополь
В санатории на Ставрополье умерла девочка

В ставропольском санатории умерла двухлетняя девочка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 7 ноя – РИА Новости. Двухлетняя девочка умерла в санатории на Ставрополье, назначена экспертиза для установления причины смерти, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
В четверг в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в санатории "Дружба" в Ставрополе погиб ребенок. Мать девочки обвиняет в случившемся персонал учреждения. Согласно открытым данным, санаторий находится в городе Ставрополь и специализируется на реабилитации детей, больных туберкулезом.
"В ставропольском санатории умерла двухлетняя девочка, возбуждено уголовное дело. Предварительно, ребенок погиб от инсульта. В ходе проведения первой экспертизы не были обнаружены факты, указывающие, что действия врачей повлияли на ребенка", – сказал собеседник агентства.
По словам источника, в многодетной семье девочки есть дети с диагностированным туберкулезом.
"Дети в семье болеют туберкулезом. Сейчас проходит уже комиссионная экспертиза, которая установит, связана ли гибель девочки с халатностью сотрудников санатория. Если будет установлено, что смерть девочки наступила на фоне туберкулеза, то это, конечно, трагическая смерть", – добавил он.
Происшествия
 
 
Заголовок открываемого материала