Глава Пентагона признал, что США используют устаревшие системы вооружения
Глава Пентагона признал, что США используют устаревшие системы вооружения - РИА Новости, 07.11.2025
Глава Пентагона признал, что США используют устаревшие системы вооружения
Военные США до сих пор пользуются устаревшими системами вооружения, которым уже несколько десятилетий, признал шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T23:16:00+03:00
2025-11-07T23:16:00+03:00
2025-11-07T23:16:00+03:00
сша
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Военные США до сих пор пользуются устаревшими системами вооружения, которым уже несколько десятилетий, признал шеф Пентагона Пит Хегсет.
"Чем быстрее мы сможем поставить современные системы вооружения, тем быстрее сможем вывести из эксплуатации устаревшие системы, отработавшие десятилетия", – сказал Хегсет
в ходе мероприятия в Вашингтоне.
"Наши военные, как вы знаете, не могут десятилетиями ждать, когда появятся инструменты, необходимые им для сдерживания и ведения наших войн, чтобы одержать в них победу", – отметил он.