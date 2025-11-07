Глава Пентагона признал, что США используют устаревшие системы вооружения

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Военные США до сих пор пользуются устаревшими системами вооружения, которым уже несколько десятилетий, признал шеф Пентагона Пит Хегсет.

"Наши военные, как вы знаете, не могут десятилетиями ждать, когда появятся инструменты, необходимые им для сдерживания и ведения наших войн, чтобы одержать в них победу", – отметил он.