Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона признал, что США используют устаревшие системы вооружения - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/ssha-2053575174.html
Глава Пентагона признал, что США используют устаревшие системы вооружения
Глава Пентагона признал, что США используют устаревшие системы вооружения - РИА Новости, 07.11.2025
Глава Пентагона признал, что США используют устаревшие системы вооружения
Военные США до сих пор пользуются устаревшими системами вооружения, которым уже несколько десятилетий, признал шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T23:16:00+03:00
2025-11-07T23:16:00+03:00
в мире
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034672829_0:314:2047:1465_1920x0_80_0_0_4b1f994fd9a2ec417457231a729453b0.jpg
https://ria.ru/20251107/ssha-2053571736.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034672829_0:72:2047:1607_1920x0_80_0_0_8de786d9bf10d646613d0898918432ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Глава Пентагона признал, что США используют устаревшие системы вооружения

Хегсет: США до сих пор пользуются устаревшими системами вооружения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Военные США до сих пор пользуются устаревшими системами вооружения, которым уже несколько десятилетий, признал шеф Пентагона Пит Хегсет.
"Чем быстрее мы сможем поставить современные системы вооружения, тем быстрее сможем вывести из эксплуатации устаревшие системы, отработавшие десятилетия", – сказал Хегсет в ходе мероприятия в Вашингтоне.
"Наши военные, как вы знаете, не могут десятилетиями ждать, когда появятся инструменты, необходимые им для сдерживания и ведения наших войн, чтобы одержать в них победу", – отметил он.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Хегсет назвал самую серьезную угрозу для США
Вчера, 22:46
 
В миреСШАПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала