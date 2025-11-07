https://ria.ru/20251107/ssha-2053575063.html
Хегсет сравнил сотрудников Пентагона с героем из "Звездных войн"
Хегсет сравнил сотрудников Пентагона с героем из "Звездных войн"
Хегсет сравнил сотрудников Пентагона с героем из "Звездных войн"
Министр войны США Пит Хегсет призвал сотрудников Пентагона стать союзниками в процессе преобразований в ведомстве, сравнив их с героем кинофильмов "Звёздные...
Хегсет сравнил сотрудников Пентагона с героем из "Звездных войн"
Хегсет сравнил сотрудников Пентагона с Оби Ваном Кеноби из "Звездных войн"