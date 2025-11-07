Рейтинг@Mail.ru
Шеф Пентагона рассказал о работе над системой ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 07.11.2025
23:02 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/ssha-2053573370.html
Шеф Пентагона рассказал о работе над системой ПРО "Золотой купол"
Шеф Пентагона рассказал о работе над системой ПРО "Золотой купол"
Шеф Пентагона Пит Хегсет утверждает, что США со скоростью военного времени сумели выстроить работу по созданию системы ПРО "Золотой купол". РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T23:02:00+03:00
2025-11-07T23:02:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
сша
вашингтон (штат)
в мире, сша, вашингтон (штат), пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Хегсет: США работают над "Золотым куполом" со скоростью военного времени

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет утверждает, что США со скоростью военного времени сумели выстроить работу по созданию системы ПРО "Золотой купол".
"Мы уже работаем со скоростью военного времени... минуя медленный бюрократический процесс", – сказал Хегсет в ходе мероприятия в Вашингтоне.
В январе 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о создании национальной системы противоракетной обороны "Железный купол Америки", впоследствии переименованной в "Золотой купол".
В мае Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Британии заявили, что "Золотой купол" не сможет перехватить "Буревестник"
30 октября, 20:50
 
В миреСШАВашингтон (штат)Пит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
