Шеф Пентагона рассказал о работе над системой ПРО "Золотой купол"
Шеф Пентагона рассказал о работе над системой ПРО "Золотой купол"
Шеф Пентагона Пит Хегсет утверждает, что США со скоростью военного времени сумели выстроить работу по созданию системы ПРО "Золотой купол". РИА Новости, 07.11.2025
Шеф Пентагона рассказал о работе над системой ПРО "Золотой купол"
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет утверждает, что США со скоростью военного времени сумели выстроить работу по созданию системы ПРО "Золотой купол".
"Мы уже работаем со скоростью военного времени... минуя медленный бюрократический процесс", – сказал Хегсет
в ходе мероприятия в Вашингтоне
.
В январе 2025 года президент США Дональд Трамп
подписал указ о создании национальной системы противоракетной обороны "Железный купол Америки", впоследствии переименованной в "Золотой купол".
В мае Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.