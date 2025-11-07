https://ria.ru/20251107/ssha-2053571736.html
Хегсет назвал самую серьезную угрозу для США
Хегсет назвал самую серьезную угрозу для США - РИА Новости, 07.11.2025
Хегсет назвал самую серьезную угрозу для США
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ненужная бюрократия в ведомстве достигла таких масштабов, что стала более серьезной угрозой для США, чем Советский Союз
Хегсет: Бюрократия в Пентагоне - самый страшный враг США
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ненужная бюрократия в ведомстве достигла таких масштабов, что стала более серьезной угрозой для США, чем Советский Союз в прошлом или Китай сегодня.
"Я хочу поговорить о противнике, который представляет очень серьезную угрозу для США
. Этот противник - один из последних мировых оплотов центрального планирования. Им управляет диктатура пятилетнего планирования", - заявил Хегсет
.
По его словам, этот "соперник" уничтожает новые идеи и подавляет свободу мысли, ставит под угрозу жизни военных и безопасность страны.
"Возможно, это звучит как бывший Советский Союз, но этого врага давно нет", - сказал Хегсет.
С масштабом и мощью этого противника не может соперничать и Китай
, уверен военный министр.
"Противник, о котором я говорю, гораздо ближе к дому. Это бюрократия в Пентагоне
. Не люди, но процесс. Не гражданские, а система", - сказал Хегсет.