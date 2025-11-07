Хегсет назвал самую серьезную угрозу для США

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ненужная бюрократия в ведомстве достигла таких масштабов, что стала более серьезной угрозой для США, чем Советский Союз в прошлом или Китай сегодня.

"Я хочу поговорить о противнике, который представляет очень серьезную угрозу для США . Этот противник - один из последних мировых оплотов центрального планирования. Им управляет диктатура пятилетнего планирования", - заявил Хегсет

По его словам, этот "соперник" уничтожает новые идеи и подавляет свободу мысли, ставит под угрозу жизни военных и безопасность страны.

"Возможно, это звучит как бывший Советский Союз, но этого врага давно нет", - сказал Хегсет.

С масштабом и мощью этого противника не может соперничать и Китай , уверен военный министр.