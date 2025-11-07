Рейтинг@Mail.ru
Хегсет назвал самую серьезную угрозу для США - РИА Новости, 07.11.2025
22:46 07.11.2025
Хегсет назвал самую серьезную угрозу для США
в мире
сша
китай
пит хегсет
министерство обороны сша
в мире, сша, китай, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Пит Хегсет, Министерство обороны США
© AP Photo / Alex BrandonПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ненужная бюрократия в ведомстве достигла таких масштабов, что стала более серьезной угрозой для США, чем Советский Союз в прошлом или Китай сегодня.
"Я хочу поговорить о противнике, который представляет очень серьезную угрозу для США. Этот противник - один из последних мировых оплотов центрального планирования. Им управляет диктатура пятилетнего планирования", - заявил Хегсет.
По его словам, этот "соперник" уничтожает новые идеи и подавляет свободу мысли, ставит под угрозу жизни военных и безопасность страны.
"Возможно, это звучит как бывший Советский Союз, но этого врага давно нет", - сказал Хегсет.
С масштабом и мощью этого противника не может соперничать и Китай, уверен военный министр.
"Противник, о котором я говорю, гораздо ближе к дому. Это бюрократия в Пентагоне. Не люди, но процесс. Не гражданские, а система", - сказал Хегсет.
